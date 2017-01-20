Селфи на похоронах - это нормально?

Как правильно скорбеть в Facebook?

Если еще десять лет назад публичное выражение соболезнований в связи со смертью близких людей осуществлялось в основном посредством специальных рубрик в газете, то в современном мире в этом все большую роль играют социальные сети.