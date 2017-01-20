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Лицо Мишель Обамы во время инаугурации Трампа стало мемом в соцсетях
Вопрос читателя: можно ли выселить меня на улицу, если не заключен письменный договор об аренде?
Демограф: безработные сидят на пособиях как на отпускных
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Несчастный случай в Тартумаа: на рабочем месте погиб мужчина
Картина дня: смерть рабочего, первые указы Трампа и трагедия в Италии
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Как правильно скорбеть в Facebook?
Если еще десять лет назад публичное выражение соболезнований в связи со смертью близких людей осуществлялось в основном посредством специальных рубрик в газете, то в современном мире в этом все большую роль играют социальные сети.
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