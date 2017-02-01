Rus.Postimees нашел владельца рептилий!
на рассылку Postimees!
Rus.Postimees нашел владельца рептилий!
Добавлено видео!
Дополнено в 17:39!
Добавлено фото!
В связи с этим объявляем конкурс (условия внутри) на самую романтичную фотографию влюбленной пары. Разыгрываем ТРИ приза!
У меня есть хороший друг, о котором я хочу написать. К счастью, друзей у меня больше, чем один, но надеюсь, что никто из них не обидится, что сегодня я напишу только о Монзере, так как он сириец. Это кажется самой важной его характеристикой.
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