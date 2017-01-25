Студия Postimees: Марко Михкельсон с вестями из США
Председатель парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон (IRL) вернулся после недельного визита из Вашингтона. Задули ли ветры перемен над Европой и Россией?
Председатель парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон (IRL) вернулся после недельного визита из Вашингтона. Задули ли ветры перемен над Европой и Россией?
Стоит ли опасаться ветров перемен? Прямой эфир: 13.30
Беглеца удалось поймать, когда он голосовал на шоссе
От курсанта Рязанского высшего военного училища ВДВ до представителя Эстонии при Генштабе НАТО.
«Подрались хорошо, теперь можно идти!»
Полиция разыскивает жертв мошенников!
Дополнено в 22:35
Репортаж «Радара»!
Связь с редакцией
тел. 6662521, 6662377Пришли новость