Сравните фотографии: Таллинн после мартовской бомбардировки и сегодня

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Сравните фотографии: Таллинн после мартовской бомбардировки и сегодня5

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Postimees решил сравнить фотографии современного Таллинна с теми, на которых запечатлена мартовская бомбардировка 1944 года. Некоторые места сильно изменились, а некоторые хорошо узнаваемы и по сей день.

Здание нынешней Таллиннской реальной школы на углу улицы Г. Отса и бульвара Эстония. Фото: К.Э. Кирхофф / Эстонский кинофотофоноархив

Бульвар Эстония после бомбардировки. Фото: К.Э. Кирхофф / Эстонский кинофотофоноархив

Уцелевшая мебель неподалеку от площади Свободы. На заднем плане церковь Святого Иоанна. Фото: Эстонский кинофотофоноархив

Здания на углу улиц Вана-Пости и Суур-Карья, пострадавшие во время бомбардировки. Фото: К. Ээрме / Национальный архив Эстонии

Люди направляются на уборку развалин по улице Уус. Фото: К. Ээрме / Национальный архив Эстонии

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАбульвар эстониясуур-карьяулицы
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