Сравните фотографии: Таллинн после мартовской бомбардировки и сегодня

Здание нынешней Таллиннской реальной школы на углу улицы Г. Отса и бульвара Эстония. Фото: К.Э. Кирхофф / Эстонский кинофотофоноархив
Бульвар Эстония после бомбардировки. Фото: К.Э. Кирхофф / Эстонский кинофотофоноархив
Уцелевшая мебель неподалеку от площади Свободы. На заднем плане церковь Святого Иоанна. Фото: Эстонский кинофотофоноархив
Здания на углу улиц Вана-Пости и Суур-Карья, пострадавшие во время бомбардировки. Фото: К. Ээрме / Национальный архив Эстонии
Люди направляются на уборку развалин по улице Уус. Фото: К. Ээрме / Национальный архив Эстонии