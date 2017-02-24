Понедельник, 27. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Мошенники начали брать людей в рабство3

Ирина Каблукова
Ирина Каблукова
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Проблема мошеннических схем, при которых кредиты или рассрочки на бытовую технику оформляются на случайных прохожих «за стольник», не нова. Как только банки и многочисленные кредитные учреждения стали выдавать займы, жулики начали оформлять кредиты на чужое имя. Как ни странно, сегодня сделать это еще проще: большая часть сделок оформляется в интернете, когда реального человека даже не нужно показывать. А последние расследования полиции показали, что иногда людей даже берут в рабство, как это было прошлым летом в Пярнумаа.

Рынок не страдает, страдают люди

Сколько существует эта схема, столько времени с ней борется полиция. Сейчас борьба ожесточилась, поскольку стражи порядка перешли в серьезное наступление. Во-первых, только недавно была разоблачена группа мошенников, которая всего за два месяца – пока ее разрабатывали – успела заработать на черных кредитах около 200 тысяч евро. А, во-вторых полицейские обратились за помощью к кредитным учреждениям и провели круглый стол, в процессе которого заимодатели подтвердили, что готовы бороться за чистый и честный рынок кредитования и даже придумали, какие меры можно было бы предпринять.

По словам руководителя службы криминального бюро Пыхьяской префектуры Рогера Кумма, объективно для сферы кредитования такое мошенничество не является катастрофичным: «По статистике, подобные кредиты составляют всего 0,2 процента от всего кредитного портфеля, что на фоне общего оборота мизерно. Однако в этом есть огромная социальная проблема: это и затраты ресурсов правоохранительных органов – как человеческие, так и финансовые, и долги, в которых оказываются жертвы мошенников. Я лично считаю, что в некоторых случаях такое мошенничество можно было бы приравнять к попытке убийства: кредит передается судебному исполнителю или фирме-инкассо, долг вырастает в несколько раз, исполнитель делает свою работу, реализуя имущество должника, например, квартиру, человек оказывается на улице, где в итоге погибает от голода и холода».

Рогер Кумм имеет право на столь жесткие заявления, поскольку видел много людей, судьбы которых были сломаны мошенниками, зарабатывающими на подобных кредитах. А работают преступники, как правило, по такой схеме: они находят людей (около 90 процентов из них – опустившиеся или опускающиеся алкоголики), с помощью их документов (за сотню-другую червонцев, на доверии) оформляется кредит или рассрочка в магазине бытовой техники. Позже «благодетели» исчезают вместе с деньгами, а бедолага остается один на один со своим долгом. «Не нужно думать, что с алкоголика нечего взять, у многих из них есть главное имущество – квартира, которая и отбирается за долги, а человек оказывается на улице», - объясняет сотрудник полиции.

Выход есть, и его можно найти

Понятно, что мошенники предпочитают получать наличные, а поэтому стараются работать по линии кредитов. Сами учреждения редко когда замечают странность сделки, поскольку договоры оформляются через интернет, иногда по 10-15 в день, и человека, берущего заём, в глаза не видят: «По правилам нужно предоставить выписку с банковского счета, на который поступает зарплата. Но и тут у злоумышленников не возникает проблем, поскольку такие выписки они научились легко подделывать».

Другой вариант – приобретение бытовой техники. В таком случае покупателя должны увидеть или он должен подтвердить свою личность перед посредником. Крупные магазины имеют договоры с кредитными фирмами, и посмотреть в лицо покупателю-заемщику должен продавец. Или получающий рассрочку человек идет в обычную почтовую контору, где предъявляет свои документы и получает подтверждение, что он – это он.

У журналиста сразу возник вопрос: «Выходит, мошенникам выгодно иметь своего человека, например, в магазине? Поскольку только магазин при такой схеме ничего не теряет: телевизор оплачен кредитным учреждением, а возвращать долг должен заёмщик». «Скажем так, с подобным мы уже сталкивались, поэтому ваша догадка не лишена оснований», - ответил Кумм.

Так что же делать? По словам полицейского, с этой инициативой решено обратиться к законотворцам: «Необходимо привязать кредиты к реально получаемому человеком доходу. Сегодня банковские и кредитные учреждения вынуждены рисковать и принимать решение по выдаче кредита на основании данных, полученных от самого заемщика, или привязывая долг к залоговому имуществу – движимому и недвижимому. Доступа к налоговым регистрам и базам данных у них нет. Наша идея заключается в том, чтобы позволить учреждениям брать выписку с выплаченного за человека налога. Ставки налогов известны, по ним можно подсчитать, какой официальный доход имеет человек, является ли он на самом деле платежеспособным. Такой шаг мог бы поставить крест на 90 процентах всех мошенничеств на кредитах».

А что же оставшиеся десять? Это – люди, которые идут на подобные сделки сознательно: им все равно, что будет дальше, поскольку у них нет ничего, кроме «горящих труб», требующих очередной бутылки.  Вторая сторона – кредитные учреждения, которые работают на мошенников. В подобных ситуациях, подельники заранее выясняют, есть ли у потенциальной жертвы какое-то имущество и доход. Разрабатывается схема охмурения: от жалостливой истории до призыва о помощи. Человек самостоятельно берет кредит под залог – например, квартиры – или под реальную зарплату и… проваливается в черную финансовую дыру.

Жертву можно спасти от догов

Нужно отдать должное полиции: немало людей было ею спасено. Если человек понял, что его облапошили, и сам обратился в полицию, или ему повезло, и стражи порядка вышли на него уже в процессе разработки мошенников, жертвой которых он стал, то в рамках уголовного дела он из должника может превратиться в потерпевшего. При благоприятном исходе его долг будет списан, а отдавать деньги придется не ему, а преступнику.

«Мы, конечно, работаем с людьми, которые брали эти кредиты. После изучения их историй в итоге принимается решение: является ли человек невинной жертвой или его можно привлечь, как соучастника, - объяснил Кумм. – Если человек понимал, что он делает, то свои проблемы ему предстоит решать самостоятельно. Если же мы докажем, что заемщика обманули, ему будет присвоен статус потерпевшего и появится шанс, что возвращать долги будет тот, кому они в действительности принадлежат».

Мы поинтересовались, о каких все же суммах идет речь в подобных мошенничествах. В пределах полтора миллиона евро в год: «Но это частные лица. Подобными схемами пользуются и в фирмах, когда покупают дорогостоящую технику, берут крупные кредиты и прочие рассрочки». Но это уже другая история. 

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