Рабочий день перед государственными праздниками должен быть сокращен независимо от его продолжительности. Например, если человек, имеющий неполную рабочую ставку, работает всего три часа в день, то в канун праздника он вообще не должен приходить на работу. Сокращение рабочего дня перед праздниками не зависит и оттого, позволяет это экономическая деятельность работодателя или нет. Сокращение рабочего дня — не право, а обязанность работодателя.

Если экономическая деятельность работодателя не позволяет сократить рабочий день, работодатель должен договориться с работником о работе в канун праздников как в обычный рабочий день. Если работник на это согласен, то три часа засчитываются как сверхурочные и, в соответствии с законом, компенсируются оплаченным свободным временем, либо, при наличии договоренности, деньгами в 1,5-кратном размере. У людей с суммированным учетом рабочего времени сверхурочные часы вычисляются в конце расчетного периода и компенсируются таким же образом — оплаченным свободным временем, либо, при наличии договоренности, деньгами. Если человек не согласен работать полный рабочий день накануне государственных праздников, работодатель не имеет права его к этому принуждать.

Независимо от того, платят ли работникам зарплату в месяц или по часам, работает ли человек обычно или с учетом суммированного рабочего времени, за работу в государственный праздник ему должны выплатить двойную плату. В ситуации, когда рабочая смена началась в обычный рабочий день и закончилась в праздничный, работодатель обязан компенсировать часы, отработанные в государственный праздник. Остальные рабочие часы оплачиваются в обычном порядке. Если смена выпадает на предшествующий или следующий за государственным праздником день, платить дополнительную плату не требуется.

В случае возникновения вопросов можно обратиться в Трудовую инспекцию 23 декабря до 13.00 и 30 декабря до 15.00. В другие рабочие дни Трудовая инспекция принимает звонки и письма в обычном порядке. 26 декабря инспекция не консультирует.