Видео: предприимчивая дама построила домик из конопли

Пэм Бош живет в Беллингхеме (США). Она не строитель и даже не представляла, что когда-нибудь займется этим делом. Но вот - решила попробовать, рассказывает Collective Evolution.

Так как Пэм является членом организации, пропагандирующей использование конопляного волокна как строительного материала, дама решила опробовать это на собственном опыте. Поначалу использование конопли в строительстве может показаться странным, но это действительно очень прочный и экологически чистый материал. Например, в Эстонии из конопляного волокна производят изоляционные плиты.

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