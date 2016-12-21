На нескольких престижных теннисных турнирах в этом году отсутствовал допинг-контроль

Отмечается, что на соревнованиях есть необходимое оборудование и помещения для допинг-тестирования, но они не используются. По информации издания, еще на одном из крупных турниров допинг-контроль не проводится уже на протяжении нескольких лет.

Один из игроков, входящих в топ-50 рейтинга ATP, имя которого не называется, рассказал, что прошел допинг-контроль лишь восемь раз за год, при том, что принял участие более чем в 20 турнирах, на которых провел 65 матчей.

Директор научного отдела Международной федерации тенниса (ITF) Стюарт Миллер рассказал, что WADA не настаивает на том, чтобы допинг- контроль осуществлялся на каждом турнире.

"Лишь в идеальном мире вы сможете проверять каждого игрока на все вещества каждый день в году, независимо от того, участвует он в соревнованиях или нет. Это не представляется возможным", - сказал Миллер.

Он также добавил, что даже если бы у ITF хватало средств, чтобы проводить допинг-контроль на каждом турнире, организация не стала бы этого делать. По его мнению, существующая антидопинговая система в теннисе достаточно эффективна, отмечает ТАСС.