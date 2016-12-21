Об этом сообщил сотрудник отдела по работе с болельщиками тульского «Арсенала» Михаил Максимов. Его слова приводит ТАСС.

«Сергея должны были отпустить уже завтра-послезавтра вместе с третьим осужденным Николаем Морозовым. Однако Сергей решил не оставлять своего друга Алексея Ерунова и попросил разрешения отбыть на родину вместе с ним. В Россию они вернутся в середине января, числа 16-17-го», — сообщил Максимов.

16 июня суд Марселя приговорил к тюремному заключению россиян Алексея Ерунова, Сергея Горбачева и Николая Морозова. Они получили сроки в 24, 18 и 12 месяцев соответственно, поскольку были признаны виновными в участии в беспорядках перед матчем группового этапа чемпионата Европы по футболу 2016 года между сборными России и Англии.

Беспорядки с участием британцев, французов и россиян происходили в Марселе до матча 10 и 11 июня, а также после встречи. В результате пострадали более 35 человек. Шесть подданных Великобритании, трое граждан Франции и австриец предстали перед судом, большинство из них получили тюремные сроки.