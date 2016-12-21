Видео: Kia показала силуэт своей новой самой быстрой модели

Ранее в Kia раскрыли динамические характеристики новой модели: время ее разгона с нуля до 100 км/ч составит 5,1 секунды, а максимальная скорость - как минимум 244 км/ч. Предполагается, что такие возможности фастбэку обеспечит 3,6-литровый двигатель V6 твин-турбо от седана Genesis G80 мощностью свыше 365 лошадиных сил, сообщает Carscope .

Мировая премьера автомобиля состоится уже 8 января на автосалоне в Детройте.

Напомним, что в прошлом году Kia представила концептуальный фастбэк Novo с "носом тигра", но до его серийной реализации дело пока не дошло.