Советы: как украсить к Новому году… окно

Если вы хотите создать в своем доме праздничную атмосферу, украшение окон может сыграть в этом решающую роль, пишет effectivehouse.com.

Фото: effectivehouse.com

Довольно традиционно – украшать окна вырезанными из бумаги снежинками и фигурками. Можно пойти дальше и украсить окно натуральными или искусственными еловыми ветками. Где найдется место для веток – найдется место и для елочных украшений. Также подойдут композиции со свечками и рождественскими фигурками.

Фото: effectivehouse.com

Немного менее популярный, но и несколько более сложный способ новогоднего декора - это использование конфет, пряников, печенья и других подручных средств. Можно использовать ломтики лимона, домашнее печенье да и все, на что хватит фантазии.

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