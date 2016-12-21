Клиента Tele2 шокировал счет за отсутствующий интернет

Житель Пярну Мати, использующий пакет Tele2 без интернета, в ноябре получил счет на 26 евро больше, чем обычно, за дневные интернет-билеты, которые он не заказывал. После того как клиент обратился в Tele2, оператор аннулировал часть счета, пишет Pärnu Postimees.

Как пояснила пресс-секретарь Tele2 Эгле Мербах, причиной путаницы стало изменение, введенное в октябре. «С октября у нас открыта 4G-услуга и в пакетах, не включающих передачу данных. На все разговорные пакеты, не включающие интернет, распространяется услуга автоматических дневных билетов», - сообщила она.

Мати признал, что абзац о дневных билетах есть в договоре, но он не хотел использовать интернет. «Вопрос в том, законен ли такой пункт в договоре. Я не знаю ни одного предприятия, которое продавало бы товар клиентам, которые этого не хотят», - возмущается он.

Мербах сообщила, что автоматическое активирование дневных билетов — их решение, которое должно было бы защитить таких клиентов, как Мати. «Главная цель дневных билетов, которые используются уже на протяжении нескольких лет, - защитить клиентов от шокирующих счетов, когда клиенту приходится платить высокую цену за каждый использованный мегабайт. Цена дневного билета ниже, чем основанный на мегабайтах тариф», - сказала представитель фирмы.

Вызывает вопрос, как вообще Мати мог использовать интернет. Сознательно он этого не делал, да и телефон был настроен соответственно. «Из-за открытия сети 4-G часть телефонов клиентов могли без ведома владельца начать использовать интернет, из-за чего активировались дневные билеты. Современные смарт-устройства созданы для того, чтобы использовать интернет. К сожалению, мобильный оператор не может контролировать поведение устройств. Оно зависит от производителя и от программного обеспечения устройства», - ответила Мербах.

Представитель фирмы предложила людям, телефон которых по умолчанию настраивается на 4G-интернет и не подчиняется ограничению на интернет на телефоне, следующее решение: «Рекомендуем во избежание активизации дневных билетов выбрать пакет, содержащий маленький объем интернета, или заказать у нас ограничение на использование интернета». Мербах добавила, что именно установка ограничения наиболее надежна, потому что с помощью этой функции можно установить ограничение на номер телефона уже на центральной станции. Это гарантирует, что телефон не сможет подключиться к мобильному интернету в сети Tele2. Стоит это почти 7 евро.

Эту услугу Tele2 предложил Мати бесплатно, когда тот уже собрался сменить оператора. Однако клиенту это не показалось разумным. Если бы Мати после установки ограничения все же решил бы использовать мобильный интернет, он был бы должен вновь заплатить 6,90 евро за подключение к интернету, купить дневной билет за евро и потом еще раз заплатить 6,90, чтобы отключить сеть. Мати категоричен: «О такой трате денег и времени и речи быть не может».

Ситуацию прокомментировала пресс-секретарь Департамента защиты прав потребителя Пилле Кальда.

«В Департамент защиты прав потребителя обратился клиент Tele2 в связи с дневными билетами. Департамент начал в отношении предприятия производство с целью выяснить точные обстоятельства предоставления услуги. Комментировать конкретные обращения мы пока не можем, поскольку производство находится в процессе.

В общем департамент может сказать, что если в договоре между потребителем и Tele2 оговорено использование дневных билетов, у потребителя отсутствуют основания для того, чтобы оспорить плату за дневные билеты. Потребитель может ограничить использование интернета в меню своего мобильного телефона, если запускается отключенная функция, ответственность за расходы несет потребитель.

Если клиент хочет использовать мобильный интернет, он может выбрать более дешевый пакет. При необходимости потребитель в случае исходящего из договора спора может обратиться с жалобой к продавцу, и если они не придут к соглашению, потребитель может подать заявление в Комиссию по потребительским спорам».