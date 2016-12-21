При взрыве в Москве у станции метро «Коломенская» пострадали шесть человек

По последним данным, в результате ЧП пострадали шесть человек, двое из них госпитализированы, сообщает Следственный комитет. В связи с произошедшим ведомство начало доследственную проверку "по факту нарушения требований охраны труда", сообщает портал Newsru.com.

"Разгерметизация газового баллона, взрыв и пожар на площади пять квадратных метров произошли в подуличном переходе станции метро "Коломенская". В результате инцидента есть пострадавшие. Возгорание ликвидировано, на месте ЧП работают спасатели и оперативные службы города", - цитирует ТАСС пресс-службу МЧС.

"Криминальной подоплеки во взрыве нет, подчеркнул источник агентства. Причина - разгерметизация газового баллона при проведении сварочных работ из-за нарушения техники безопасности".

Взрыв произошел в процессе газосварочных работ возле южного вестибюля станции, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах города. Он сообщил о четырех пострадавших сотрудниках организации ООО "Рост е", проводившей на месте работы, отметив, что это предварительные данные. "Один из них госпитализирован в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.