Очередные слухи подтверждают версию о трех новых моделях iPhone

Согласно очередной утечке, компания из Купертино работает на тремя новыми iPhone с кодовыми обозначениями D20, D21 и D22. Первые два устройства будут выпущены как iPhone 7s и 7s Plus и, вероятно, не получат особых отличий от нынешнего поколения iPhone. В то же время третья модель, которой присвоено кодовое имя Ferrari, будет значительно отличаться от iPhone 7.

Как утверждают источники, смартфон Ferrari получит стеклянную заднюю панель корпуса, безрамочный OLED-дисплей со встроенной домашней кнопкой, поддержку технологии беспроводной зарядки и ряд других новшеств.

Также сообщается, что основная плата новых iPhone будет разделена на две соединенные плоским шлейфом части, на первой из которых будут размещаться процессор A11, модуль памяти и другое "железо", а на второй половине платы будут расположены компоненты, отвечающие за связь. Кроме того, лоток для SIM-карты будет перемещен в нижнюю часть устройств.

Стоит отметить, что эти слухи в целом не противоречат большинству утечек о новых iPhone, которые появились ранее. Впрочем, к ним в любом случае следует относиться с долей скепсиса вплоть до появления официальной информации о новых смартфонах от Apple.