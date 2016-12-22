На Штромке построят 14-этажку. Соседи против, но…

Помогите, нас застраивают

В редакцию портала Rus.Postimees обратилась жительница одного из домов по улице Туулемаа Валентина Пашкевич, которая попросила о помощи: «Рядом с нашим домом хотят построить 14-этажку. Во-первых, в нашем районе нет таких высоких домов, а значит, он будет не только выделяться на фоне основного пейзажа, но и загородит нам остатки света. А, во-вторых, эту детальную планировку с нами не согласовали. В 2008 году, когда также стоял вопрос о строительстве высотки на этом месте, мы вместе с хозяином гостиницы Stroomi смогли процесс остановить. Теперь все делалось у нас за спиной, а председатель нашего товарищества самовольно поставила подпись, будто мы согласны со строительством».

Это место на Мадала, 16 хорошо знакомо и мне лично. С 2000 по 2006 годы этот дом, отремонтированный после того, как закрылись располагавшиеся в нем детсад, а затем – швейная мастерская, принадлежал редакции газет «Эстония» (позже «Вести Дня») и «Вести Недели». После продажи газет разным собственникам они сменили адреса дислокации, и уже тогда было известно, что на месте двухэтажного особнячка будет построен то ли один жилой дом, то ли два.

В течение всех этих лет обитатели района наблюдали, как здание хирело и ветшало, а затем его снесли. Пустырь богато зарос бурьяном, его облюбовали асоциалы, а несознательный народ даже попытался превратить в районную свалку. Больше вроде бы ничего не происходило. Зато на уровне бумаг...

Десять лет на согласование

Мы обратились в управу района Пыхья-Таллинн, на территории которого находится Мадала, 16 и к собственному удивлению узнали, что оказывается, предложение о начале составления детальной планировки по этому адресу было подано еще в ноябре 2005 года.

Дело на полтора года застопорилось и вновь вошло в активную стадию в 2007 году, когда объявили общественное обсуждение эскиза планируемой стройки и изменения района. В том же году поступил официальный протест от гостиницы Stroomi, однако на назначенную в октябре 2007 года встречу, на которой собирались обсудить возникшее разногласие, представитель гостиницы не явился. Поэтому в конце ноября детальная планировка поступила к уездному старейшине для проверки и в апреле 2008 года ее успешно утвердили.

После под натиском кризиса тема нового дома на Мадала была забыта аж до 1 января 2015 года, когда в Таллиннский департамент городского планирования поступило ходатайство о выдаче разрешения на строительство. Как говорят архивы, с марта 2015 по июнь 2016 года шел процесс согласования проекта с различными департаментами и соседями. А 27 июня 2016 года разрешение на строительство было выдано. И только в октябре 2016 года жильцы соседних домов узнали, что строительство 14-этажки рядом с ними все же начнется. И в официальные органы начали поступать протесты.

«Детальная планировка этого участка была составлена, и об этом в установленном порядке было оповещено KÜ Tuulemaa, 14, - объяснил нам пресс-секретарь управы Пыхья-Таллинна Максим Рогальский. - Товарищество должно было оповестить жильцов. Правление квартирного товарищества Tuulemaa, 14 согласовало детальную планировку. Поскольку протестов от жильцов не поступило, детальная планировка была утверждена в 2008 году. То, что правление товарищества, как утверждается, не оповестило жильцов, выяснилось лишь осенью 2016 года.

В принципе все было сделано по закону, и у управы Пыхья-Таллинна нет сейчас возможности каким-то образом вмешаться. Напомню, что все разрешения и утверждения находятся в компетенции Департамента городского планирования. Спор между правлением квартирного товарищества и жильцами можно попробовать решить в суде или каким-либо другим способом».

Дом будет построен. Наверное

С вопросами о том, почему в этом месте разрешили построить 14-этажный дом, и есть ли у жильцов еще хоть какая-то возможность оспорить это строительство, мы обратились в Департамент городского планирования Таллинна.

Руководитель отдела по Ласнамяэ, Пирита и Пыхья-Таллинну Мари Хейнсоо объяснила, что разрешение на строительство именно 14-этажного дома было выдано в июле 2016 года, поскольку строительный проект, кроме других указанных в законах требований, отвечает и детальной планировке, принятой Таллиннским городским собранием в 2008 году.

Хейнсоо уточнила, что за время подготовки необходимой документации, самоуправление сообщало о предстоящем строительстве через местные газеты. В том числе, объявления о ходе обсуждения и утверждения планировки семь раз публиковались в газете Postimees: «Оповещать жильцов соседних домов письменно по действовавшему тогда Закону о детальной планировке, не требовалось».

Хейнсоо сказала, что департамент письменно ответил и нашей читательнице, которая подала протест, когда узнала, что высотку все же будут строить. Этот ответ был предоставлен и нам.

Главным в нем можно считать объяснение, что живя на территории города, нужно считаться и смиряться с тем, что соседние дома однажды могут затеять перестройку или расширение. Это правило общежития, от которого невозможно уйти в условиях населенного пункта.

Далее Пашкевич объяснили, что все проверки и экспертизы были проведены на стадии планирования и проектирования. Таким образом, без света жильцы соседнего дома будут сидеть всего три часа в течение светового дня (это на полчаса выше норм стандарта, но укладывается в строительные нормы). Котлован, который будет вырыт при строительстве, не повредит конструкцию стоящего дома – так утверждают инженеры и строители. За это же, по законам, отвечает и собственник земли и будущего дома.

Но, самое главное – у жильцов было законное право обжаловать получение разрешениеяна строительство в суде в течение 30 дней с момента, как о нем стало известно – теоретически с октября 2016 года. Однако теперь все сроки вышли.

По всей видимости, помочь жильцам соседних домов уже невозможно. 14-этажка, если собственник территории опять не передумает, будет построена. Во всяком случае, уже известно, что 29 ноября 2016 года город получил извещение о начале строительства.