21-летняя девушка, находившаяся за рулем автомобиля Mercedes-Benz сегодня ночью, в 2.35 в Тапа на бульваре Хоммику не справилась с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с дороги и перевернулось на бок. Мейер потеряла управление над автомобилем на железнодорожном переезде, пишет Virumaa Teataja.

В результате аварии пострадала как она, так и пассажиры - 20-летний спутник, сидевший рядом на переднем сиденье и две 20-летние девушки, находившиеся в задней части автомобиля. У водителя и пассажира на переднем сиденье были пристегнуты ремни безопасности. В задней части автомобиля сиденья отсутствовали, ремней безопасности там тоже не было. У Мейер зафиксировали алкогольное опьянение.

Все четверо пострадавших отделались неправдоподобно легко - их доставили в больницу с незначительными повреждениями.

По словам руководителя оперативного отдела Идаской префектуры Тарво Круупа, причиной этого прискорбного случая стала небрежность молодых людей.

"Два пассажира находились в задней части автомобиля, где не было сидений и оборудования для обеспечения безопасности. Кроме того, там было множество различных предметов, которые в момент ДТП свободно двигались по салону автомобиля", - добавил Крууп.

Сама спортсменка, занимающаяся мототриалом, публично извинилась на своей странице в Facebook.

"Дорогие друзья, болельщики и близкие! Я совершила сегодня поступок, которому нет ни оправдания, ни извинения. Я поставила под угрозу жизни других людей. Я села за руль автомобиля, употребив алкоголь и на одном из поворотов не справилась с управлением и вылетела с дороги. Я злоупотребила добротой своих спонсоров и хочу извиниться перед теми, кто меня поддерживал. Я понимаю, что теперь останусь без обещанной поддержки. Тяжелый и страшный урок, не пожелаю такого никому. Нужно жить дальше. Прошу у всех прощения", - написала Мейер.

Полиция напоминает, что вождение в состоянии алкогольного опьянения запрещено. Для выяснения подробностей произошедшего начато производство о проступке.