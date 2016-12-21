Видео: морозы превратили маяк в «сказочный замок»

Эксперты составили портрет российского туриста

Эксперты туристического сервиса momondo составили портрет российского путешественника, выделив его наиболее яркие черты.

Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна на Сицилию за 117 евро!

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, hetked.ee, holidaypirates.com, flynous.com, reisiguru.ee, reisidiilid.ee и secretflying.com.

Фото и видео: в США скалу превратили в рождественскую елку

Одна из вершин Башен Фишера — песчаниковых гор-столбов в штате Юта — на некоторое время стала рождественским деревом благодаря команде сорвиголов с гирляндами, воздушными шарами и альпинистским снаряжением, сообщает "Моя планета".

GoRail: россияне раскупили все билеты в Эстонию

Обслуживающая движение поездов между Таллинном и Москвой фирма GoRail сообщила, что в связи с предстоящими праздниками распроданы все билеты в обоих направлениях. Go Rail планирует вывести на линию дополнительные вагоны.

Хорошая новость для пассажиров Lux Express

Начиная с сегодняшнего дня автобусная компания Lux Express увеличивает количество отправлений автобусов на маршруте Таллинн-Тарту в связи с предпраздничным ростом числа пассажиров.

На Украине пригрозили закрыть систему интернет-бронирования отелей Booking.com за работу в Крыму

На Украине возбудили уголовное дело в отношении туристического сервиса Booking.com за предоставление возможности бронировать гостиничные номера в Крыму.

Узнайте, что китайские туристы думают об Эстонии

Магистрант EBS (Estonian Business School -прим. ред.) в своей дипломной работе изучала отзывы китайских путешественников об Эстонии как о туристическом направлении.

Опубликована карта с туристическими слоганами стран: узнайте, какой он у Эстонии

Портал Family Break Finder отметил на карте мира туристические слоганы, которые используются во всех странах, за исключением 38 направлений.

Фото читателя: на Украине не знают столицу Эстонии?

Недавно побывавший на Украине читатель прислал в редакцию Rus.Postimees фотографию с картой Северной Европы, которая привлекла его внимание.

Британские СМИ назвали 59 удивительных фактов о России

Британское издание The Telegraph выпустило серию материалов в связи с 25-летием распада Советского Союза, припомнив, в частности, 59 удивительных фактов о России.

Вскоре пассажиры смогут заниматься в салоне самолета тем, что им так долго запрещали

Вскоре пассажиры смогут заниматься в салоне самолета тем, что им запрещали на протяжении длительного времени, пишет Reis.

Галерея: смотрите, с какими ужасами можно столкнуться в салоне самолета

Почти в любом самолете найдется пассажир, который будет дергать спинку вашего сиденья, размахивать своими плохо пахнущими носками или заниматься в проходе йогой. И это еще самые безобидные выходки людей, пишет Reis.

Галерея: первый в мире самолет CS300 приземлился в Таллиннском аэропорту

Авиакомпания airBaltic стала первой в мире, в чьем распоряжении оказался новый самолет Bombardier CS300, который вчера приземлился в Таллиннском аэропорту.

Бывший аудитор зарабатывает с помощью Youtube десятки тысяч долларов в месяц

Кристьян ЛеБланк не родился в семье состоятельных родителей, но он один из немногих, кому удалось воплотить свою мечту – путешествовать по миру и зарабатывать на этом деньги.

Видео: самолет намеренно направили вниз

NASA и Федеральное управление гражданской авиации США в 1984 году намеренно организовали авиакатастрофу, чтобы в дальнейшем можно было повысить безопасность полетов.

Авиакомпания предложила встретить один Новый год дважды на разных континентах

Существуют люди, для которых в канун Нового года достаточно посмотреть пару фильмов, выпить шампанское и заснуть до полуночи, для другого типа людей сервис аренды самолетов PrivateFly сделал уникальное предложение — отметить праздник дважды.

Автор газеты The Telegraph рассказал о странностях, с которыми когда-то столкнулся в СССР

Писатель и телеведущий Марсель Теру поделился на старницах The Telegraph воспоминаниями 25-летней давности , когда ему удалось побывать в СССР незадолго до его распада.

Крупная авиакомпания изменила порядок провоза багажа: клиенты возмущены

Одна из крупнейших в мире авиакомпаний United Airlines представила новую инициативу, вызвавшую волну критики.

Узнайте, где находятся 10 лучших пляжей планеты

В 2016 году туристический сервис TripAdvisor составил рейтинг лучших пляжей мира, основанный на предпочтениях путешественников. Предлагаем полюбоваться ими и, возможно, внести в список обязательных для посещения мест.

Фото: лучший в мире туристический плакат создали в Хельсинки

Международный аэропорт Хельсинки Вантаа встречает пассажиров туристическим плакатом, который уже назвали лучшим в мире. Об этом сообщает Рамблер/Путешествия со ссылкой на The Telegraph.

Собираетесь в Таиланд? Тогда обязательно прочитайте эту новость

Власти Таиланда предупреждают иностранных туристов о сохраняющейся опасности заражения малярией на территории королевства. Соответствующее сообщение распространил Минздрав Таиланда.