Видео: морозы превратили маяк в «сказочный замок»

Маяк расположен в штате Мичиган, на берегу одноименного озера. Он был построен на пирсе Святого Иосифа более века назад, однако и сегодня продолжает работать.
На момент написания заметки ролик набрал порядка 13 тысяч просмотров.
Портал Mashable выложил на своей странице в Instagram видео с обледеневшим маяком. Редакторы сравнили это сооружение со сказочным замком.
Маяк расположен в штате Мичиган, на берегу одноименного озера. Он был построен на пирсе Святого Иосифа более века назад, однако и сегодня продолжает работать.
На момент написания заметки ролик набрал порядка 13 тысяч просмотров.
Смотрите видео!
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