Ссора собачников: мужчина огрел женщину тяжелой сумкой - она упала на землю и потеряла сознание

19 декабря в 21.50 на улице Ныльваку 57-летняя женщина выгуливала своего лабрадора. Лабрадор сорвался с поводка и набросился на бульдога, которого выгуливали мужчина и женщина.

Из-за этого между хозяевами собак возникла ссора, в ходе которой хозяин бульдога ударил хозяйку лабрадора тяжелой сумкой. От полученного удара женщина упала на землю и на какое-то время потеряла сознание.

Скорая помощь доставила женщину в больницу. До прибытия полиции хозяева бульдога скрылись с места происшествия. Полиция возбудила уголовное дело.