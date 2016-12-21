Балет «Щелкунчик» был воспроизведен с помощью лайнера Bombardier CS300, а также нескольких машин, в частности, самоходных пассажирских трапов. Над постановкой представления работал профессиональный хореограф.
Удивительное видео: авиакомпания airBaltic поставила первый в мире балет с использованием самолета
22. Декабрь 2016 12:50
Rus.Postimees.ee
/
/
:
Латвийская национальная авиакомпания airBaltic поставила первый в мире балет с использованием самолета. Видео этого шоу было выложено на официальной странице перевозчика в Facebook.
ПОДПИШИСЬ НА РАССЫЛКУ POSTIMEES
и будьте в курсе интересных новостей!
По теме
GoRail: россияне раскупили все билеты в ЭстониюОбслуживающая движение поездов между Таллинном и Москвой фирма GoRail сообщила, что в связи с предстоящими праздниками распроданы все билеты в обоих направлениях. Go Rail планирует вывести на линию дополнительные вагоны.
Хорошая новость для пассажиров Lux ExpressНачиная с сегодняшнего дня автобусная компания Lux Express увеличивает количество отправлений автобусов на маршруте Таллинн-Тарту в связи с предпраздничным ростом числа пассажиров.
Узнайте, что китайские туристы думают об ЭстонииМагистрант EBS (Estonian Business School -прим. ред.) в своей дипломной работе изучала отзывы китайских путешественников об Эстонии как о туристическом направлении.
Опубликована карта с туристическими слоганами стран: узнайте, какой он у ЭстонииПортал Family Break Finder отметил на карте мира туристические слоганы, которые используются во всех странах, за исключением 38 направлений.
Фото читателя: на Украине не знают столицу Эстонии? 10Недавно побывавший на Украине читатель прислал в редакцию Rus.Postimees фотографию с картой Северной Европы, которая привлекла его внимание.
Британские СМИ назвали 59 удивительных фактов о России 5Британское издание The Telegraph выпустило серию материалов в связи с 25-летием распада Советского Союза, припомнив, в частности, 59 удивительных фактов о России.
Вскоре пассажиры смогут заниматься в салоне самолета тем, что им так долго запрещалиВскоре пассажиры смогут заниматься в салоне самолета тем, что им запрещали на протяжении длительного времени, пишет Reis.
Галерея: смотрите, с какими ужасами можно столкнуться в салоне самолетаПочти в любом самолете найдется пассажир, который будет дергать спинку вашего сиденья, размахивать своими плохо пахнущими носками или заниматься в проходе йогой. И это еще самые безобидные выходки людей, пишет Reis.
Галерея: первый в мире самолет CS300 приземлился в Таллиннском аэропортуАвиакомпания airBaltic стала первой в мире, в чьем распоряжении оказался новый самолет Bombardier CS300, который вчера приземлился в Таллиннском аэропорту.
Бывший аудитор зарабатывает с помощью Youtube десятки тысяч долларов в месяцКристьян ЛеБланк не родился в семье состоятельных родителей, но он один из немногих, кому удалось воплотить свою мечту – путешествовать по миру и зарабатывать на этом деньги.
Автор газеты The Telegraph рассказал о странностях, с которыми когда-то столкнулся в СССРПисатель и телеведущий Марсель Теру поделился на старницах The Telegraph воспоминаниями 25-летней давности , когда ему удалось побывать в СССР незадолго до его распада.
Крупная авиакомпания изменила порядок провоза багажа: клиенты возмущеныОдна из крупнейших в мире авиакомпаний United Airlines представила новую инициативу, вызвавшую волну критики.
Составлена карта мира с указанием, в чем каждая страна лучше других: Эстония удивилаЗнаменитый мастер составления инфографиков Дэвид Маккэндлесс представил карту мира, на которой указано, в чем каждая страна является лучшей. Некоторые результаты выглядят весьма неожиданно.
Семь фактов, которые не принято рассказывать пассажирам самолетовО том, что можно и нельзя делать во время полета, пассажирам рассказывают всякий раз, когда они оказываются на борту. Однако есть ряд внутренних правил, о которых персонал предпочитает умалчивать.
Журнал National Geographic представил 50 лучших снимков годаНа протяжении многих лет журнал National Geographic знакомит читателей с лучшими снимками прошедшего года. И 2016-й не стал исключением, пишет boredpanda.com.
Невероятное видео: такой Эстонию вы еще не видели!Фотограф из Эстонии Дмитрий Ткаченко живет и работает в Норвегии, но этим летом ему удалось запечатлеть несколько невероятных кадров своей родины, пишет Postimees.
Фото: аэропорт Барселоны утопает в мусореВ течение пяти дней уборщики в аэропорту Барселоны Эль-Прат не выполняли свои рабочие обязанности, из-за чего в терминалах накопилось значительное количество не утилизированного мусора.
Прекрасная новость для посещающих Санкт-Петербург, Хельсинки и СтокгольмРоссийский паромный оператор St. Peter Line и итальянский Moby создадут совместное предприятие для работы на Балтике, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генерального директора St. Peter Line Сергея Котенева.
ЕЩЁ