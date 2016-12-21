Удивительное видео: авиакомпания airBaltic поставила первый в мире балет с использованием самолета

GoRail: россияне раскупили все билеты в Эстонию

Обслуживающая движение поездов между Таллинном и Москвой фирма GoRail сообщила, что в связи с предстоящими праздниками распроданы все билеты в обоих направлениях. Go Rail планирует вывести на линию дополнительные вагоны.

Хорошая новость для пассажиров Lux Express

Начиная с сегодняшнего дня автобусная компания Lux Express увеличивает количество отправлений автобусов на маршруте Таллинн-Тарту в связи с предпраздничным ростом числа пассажиров.

Узнайте, что китайские туристы думают об Эстонии

Магистрант EBS (Estonian Business School -прим. ред.) в своей дипломной работе изучала отзывы китайских путешественников об Эстонии как о туристическом направлении.

Опубликована карта с туристическими слоганами стран: узнайте, какой он у Эстонии

Портал Family Break Finder отметил на карте мира туристические слоганы, которые используются во всех странах, за исключением 38 направлений.

Фото читателя: на Украине не знают столицу Эстонии?

Недавно побывавший на Украине читатель прислал в редакцию Rus.Postimees фотографию с картой Северной Европы, которая привлекла его внимание.

Британские СМИ назвали 59 удивительных фактов о России

Британское издание The Telegraph выпустило серию материалов в связи с 25-летием распада Советского Союза, припомнив, в частности, 59 удивительных фактов о России.

Вскоре пассажиры смогут заниматься в салоне самолета тем, что им так долго запрещали

Вскоре пассажиры смогут заниматься в салоне самолета тем, что им запрещали на протяжении длительного времени, пишет Reis.

Галерея: смотрите, с какими ужасами можно столкнуться в салоне самолета

Почти в любом самолете найдется пассажир, который будет дергать спинку вашего сиденья, размахивать своими плохо пахнущими носками или заниматься в проходе йогой. И это еще самые безобидные выходки людей, пишет Reis.

Галерея: первый в мире самолет CS300 приземлился в Таллиннском аэропорту

Авиакомпания airBaltic стала первой в мире, в чьем распоряжении оказался новый самолет Bombardier CS300, который вчера приземлился в Таллиннском аэропорту.

Бывший аудитор зарабатывает с помощью Youtube десятки тысяч долларов в месяц

Кристьян ЛеБланк не родился в семье состоятельных родителей, но он один из немногих, кому удалось воплотить свою мечту – путешествовать по миру и зарабатывать на этом деньги.

Автор газеты The Telegraph рассказал о странностях, с которыми когда-то столкнулся в СССР

Писатель и телеведущий Марсель Теру поделился на старницах The Telegraph воспоминаниями 25-летней давности , когда ему удалось побывать в СССР незадолго до его распада.

Крупная авиакомпания изменила порядок провоза багажа: клиенты возмущены

Одна из крупнейших в мире авиакомпаний United Airlines представила новую инициативу, вызвавшую волну критики.

Составлена карта мира с указанием, в чем каждая страна лучше других: Эстония удивила

Знаменитый мастер составления инфографиков Дэвид Маккэндлесс представил карту мира, на которой указано, в чем каждая страна является лучшей. Некоторые результаты выглядят весьма неожиданно.

Семь фактов, которые не принято рассказывать пассажирам самолетов

О том, что можно и нельзя делать во время полета, пассажирам рассказывают всякий раз, когда они оказываются на борту. Однако есть ряд внутренних правил, о которых персонал предпочитает умалчивать.

Журнал National Geographic представил 50 лучших снимков года

На протяжении многих лет журнал National Geographic знакомит читателей с лучшими снимками прошедшего года. И 2016-й не стал исключением, пишет boredpanda.com.

Невероятное видео: такой Эстонию вы еще не видели!

Фотограф из Эстонии Дмитрий Ткаченко живет и работает в Норвегии, но этим летом ему удалось запечатлеть несколько невероятных кадров своей родины, пишет Postimees.

Фото: аэропорт Барселоны утопает в мусоре

В течение пяти дней уборщики в аэропорту Барселоны Эль-Прат не выполняли свои рабочие обязанности, из-за чего в терминалах накопилось значительное количество не утилизированного мусора.

Прекрасная новость для посещающих Санкт-Петербург, Хельсинки и Стокгольм

Российский паромный оператор St. Peter Line и итальянский Moby создадут совместное предприятие для работы на Балтике, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генерального директора St. Peter Line Сергея Котенева.