Не только на море, но и на суше: Tallink откроет в Старом городе ресторан тайской кухни

Для всех желающих откроется и кулинарная школа, где в ближайшем будущем можно будет также приобрести необходимые для приготовления азиатских блюд свежие ингредиенты.

По словам руководителя проекта NOK NOK Андреса Полякова, в данный момент в помещениях ресторана ведутся последние отделочные работы, а формирование коллектива уже началиось. «Наша цель – открыть уютный, стильный и качественный ресторан, гости которого смогут насладиться настоящими тайскими блюдами и вкусами. В кулинарную школу приглашаются все заинтересованные, как начинающие, так и более опытные кулинары, а возможность там же приобрести свежие ингредиенты добавит предприятию практическую направленность», - отметил Поляков.

Ресторан откроет двери для посетителей в начале 2017 года, точная дата открытия выяснится в ближайшее время. Идея открытия тайского ресторана принадлежит председателю совета Tallink Энну Панту, являющемуся почетным консулом Королевства Таиланд в Эстонии.

Название ресторана NOK NOK на тайском языке означает "множество птиц" или "птичьи стаи", к чему также отсылает логотип ресторана в виде изображения двух сов. Совы, в свою очередь, в виде барельефа, украшают фасад здания, в котором расположится ресторан. Интересно, найдет ли кто-нибудь это здание по нашей подсказке?