Видео: сирийские родители уговаривают дочерей взорвать себя

Мужчина в кадре сидит на кровати с автоматом на коленях и обнимает детей, одетых в хиджабы, пишет Ридус.

Террорист спрашивает старшую из дочерей, Фатиму, что она собирается сделать сегодня.

«Самоподрыв», — отвечает девочка. «Где?» — спрашивает отец. «В Дамаске», — поясняет она.

В ходе показательных расспросов джихадист добивается от дочери объяснения, что она, 9-летний ребенок, якобы вынуждена надеть «пояс смертника», так как «мужчины разбежались или уехали в зеленых автобусах».

Таким образом террористы намекают на то, что боевики ИГИЛ и других группировок покинули Алеппо в рамках договоренностей о прекращении огня и защитить честь девочек якобы некому.

Далее отец обращается ко второй дочери, уточняя, собирается ли та тоже устроить самоподрыв, но девочка ничего ему не ответила.

«Ты испугана? Не бойся, потому что ты отправишься к Богу», — предпринимает исламист новую попытку выудить необходимый ответ у ребенка, и та отвечает: «Да».

В конце минутного разговора отец и дети выкрикивают: «Аллах акбар!»

Дата съемки пропагандистского ролика террористов неизвестна, но 16 декабря на территории полицейского участка, расположенного в районе Мидан в Дамаске произошел теракт с участием девочки.

Ребенка сначала видели рядом с участком плачущей. Подошедшему к ней офицеру она ответила, что потеряла дорогу домой, а потом попросилась в туалет. После того как она зашла туда, прогремел взрыв. В результате взрыва девочка погибла на месте, пострадали шесть полицейских. Один из них находился в тяжелом состоянии.

По словам начальника отделения полиции генерала Амида Басма, трагедия произошла на фоне успехов сирийских войск. Он подчеркнул, что террористы не гнушаются никакими способами и средствами, вплоть до использования детей, и выразил сожаление всязи с трагическим происшествием.

Как сообщает Daily Mail, девочку с заминированным «поясом смертника» в пункт полиции привел неустановленный гражданин. Предположительно, этим лицом, впоследствии нажавшим кнопку дистанционного управления, заставившую сработать взрывное устройство, был отец ребенка. При этом вторая девочка также должна была проникнуть в участок, но испугалась и убежала.