Россия заплатит 125 миллионов долларов по долгу СССР перед Югославией

Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации, сообщает Газета.ru.

Как следует из соглашения, в счет погашения советского долга Россия выплатит Боснии и Герцеговине 125 158 000 долларов.

Деньги будут перечислены разовым платежом в течение 45 дней после вступления в силу межправительственного соглашения, и по их получению власти Боснии и Герцеговины откажутся от каких-либо финансовых требований к России в связи с расчетами по торговле между СССР и СФРЮ.

Средства, полученные от России, будут разделены властями Боснии и Герцеговины между составляющими страну субъектами.