СМИ: партнером Рагнара Клавана по «Ливерпулю» может стать знаменитый вратарь

Главный тренер «красных» Юрген Клопп изучает данный вариант, так как не совсем доволен игрой своих голкиперов Симона Миньоле и Лориса Кариуса.
Контракт Харта с «Манчестер Сити», который выплачивает большую часть зарплаты, истекает летом 2017 года.
Вратарь «Манчестер Сити» Джо Харт, выступающий на правах аренды за «Торино», летом нынешнего года может оказаться в «Ливерпуле», сообщает Mirror.
Главный тренер «красных» Юрген Клопп изучает данный вариант, так как не совсем доволен игрой своих голкиперов Симона Миньоле и Лориса Кариуса.
Контракт Харта с «Манчестер Сити», который выплачивает большую часть зарплаты, истекает летом 2017 года.
Смотрите видео!
"Не слушайте эстонскую пропаганду!"
Добавлен комментарий Merko.
Связь с редакцией
тел. 6662521, 6662377Пришли новость