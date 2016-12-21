СМИ: партнером Рагнара Клавана по «Ливерпулю» может стать знаменитый вратарь

Главный тренер «красных» Юрген Клопп изучает данный вариант, так как не совсем доволен игрой своих голкиперов Симона Миньоле и Лориса Кариуса.

Контракт Харта с «Манчестер Сити», который выплачивает большую часть зарплаты, истекает летом 2017 года.