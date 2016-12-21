Вокруг Talleke ja Pullike разгорается новый скандал: настоящие ли «Земляне» выступят там в новогоднюю ночь?

«Хочу пожаловаться на руководство Talleke ja Pullike Õismäe: не так давно они начали распространять рекламу своей новогодней вечеринки, в которой заявили, что перед гостями заведения в новогоднюю ночь выступит легендарная группа „Земляне“, - пишет в Facebook Григорий Полубояринов. - Начался сбор денег и бронирование столов на это мероприятие. В одном из очередных постов они решили развеять все сомнения по поводу принадлежности приглашенных артистов к коллективу „Земляне“ и повесили ссылку на официальный сайт музыкантов - www.contrastbluesband.ru. После изучения этого сайта становится понятно, что к группе „Земляне“ они не имеют никакого отношения, называются Contrast Blues Band и зарабатывают перепевами популярных хитов 80-х годов, в том числе и песни „Трава у дома“».

Мужчина обратился за разъяснениями к руководству ресторана: «В комментариях к мероприятию я поинтересовался у организаторов, почему малоизвестных артистов они выдают за именитую группу, причем во всех рекламных постах и программе вечера они пишут „легендарная группа Земляне“. На что один из совладельцев заведения посоветовал мне не лезть не свое дело, а потом и вовсе удалил мои комментарии и заодно выкинул меня из группы, где происходит бронирование столов на это мероприятие».

В рекламе новогодней вечеринки, которая опубликована в группе «Talleke ja Pullike. И другое», действительно написано следующее: «В гостях у нас группа Земляне!!! Та самая! Со своими золотыми хитами и новыми песнями!!!» Управляющий рестораном Олег Иванов, согласившийся прокомментировать для портала Rus.Postimees сложившуюся ситуацию, признал, что действительно ожидается выступление коллектива Contrast Blues Band. Однако, по его словам, некоторые музыканты Contrast Blues Band ранее входили в состав «Землян».

«Группы „Земляне“ в первозданном составе не существует, существуют люди, которые исполняли в составе этой группы знаменитые хиты и которые сейчас имеют право это делать, в данном случае у нас на Новый год будут выступать тот самый барабанщик из первого состава и один из солистов, выступавший в составе группы, - объяснил Олег Иванов. - Мы об этом заранее еще месяц назад написали, объяснили, поименно перечислили выступающих и поставили их сайт для всех желающих познакомиться с коллективом».

В состав Contrast Blues Band входят Владимир Петров (клавишные, вокал), Виктор Кудрявцев (бас-гитара, вокал), Александр Богданов (гитары, вокал), Александр Томашев (ударные, вокал). На странице коллектива сказано, что в разное время музыканты работали в известных группах, но лишь Кудрявцев, по данным сайта, имеет отношение к «Землянам». Олег Иванов пообещал позже уточнить фамилию второго музыканта, имеющего отношение к легендарному коллективу.

На вопрос, почему клиента удалили из группы, в которой происходит бронирование столов на это мероприятие, Олег Иванов ответил: «Я два раза вежливо попросил, человек не понял, мы имеем право ограждать себя от непонятливых людей».

Contrast Blues Band пишет на своем сайте, что репертуар у них обширный, он включает в себя песни и инструментальные композиции: ретро, советскую и зарубежную эстраду, блюзовые и роковые хиты, народную и классическую музыку. Из репертуара «Землян» они исполняют три песни «Кораблик», «Поверь в мечту» и «Трава у дома».

Добавим, что на сайте Piletilevi, где продаются билеты на эту новогоднюю вечеринку, также нет ни слова о том, что вместо группы «Земляне» выступит Contrast Blues Band.

Скриншот с сайта Piletilevi

Несмотря на многократную смену состава и многочисленные проблемы с группами-двойниками, «Земляне» существуют и по сей день. В коллектив входят: Олег «Кобра» Ховрин (барабаны), Сергей Скачков (вокал), Вячеслав Карев (директор), Сергей Колчин (гитары), Андрей Исмаилов (клавишные), Дмитрий Белоусов (бас-гитара), Андрей Смирнов (гитары), Александр Гречишников (звукооператор).