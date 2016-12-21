Государство выделило Нарвской больнице миллион евро

"Цель государства - обеспечить качественную медицинскую помощь во всех регионах Эстонии. Для этого Нарвской больнице необходимо тесно сотрудничать с Ида-Вируской Центральной Больницей и Клиникой Тартуского университета, создать современные условия в амортизированном отделении экстренной медицины и обновить свою программу развития", - сказал министр здоровья и труда Евгений Осиновский.

По его словам, с привлечением больниц высшей ступени в Нарве можно будет обеспечить пациентам помощь врачей-специалистов на необходимом уровне.

Деньги уже переведены на счет больницы.