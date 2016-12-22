Лакомые земельные участки в Нымме ждут нового хозяина

Застроенный участок для жилищного строительства, находящийся по адресу бульвар Вабадузе, 77 площадью 2700 кв.м выставлен на продажу по начальной цене 316 тысяч евро. Застроенный участок для жилищного строительства площадью 1513 кв.м и находящийся на улице Нымме-Казе, 12-б, выставлен на торги по стартовой цене 318 тысяч евро. Оба участка продаются с условием, что на них будет установлено преимущественное право пользования городом Таллинном до 1 октября 2017 года, то есть до тех пор, пока не будет достроено новое здание Ныммеской управы на Валдеку, 13,

На торги выставлены также участок земли для жилищного строительства по адресу улица Мяннику, 29 в поселке Арукюла Раазикуской волости, площадью 1475 кв.м и начальной ценой 39 500 евро; квартирная собственность на улице Сеэби, 38-60 с реальной частью в виде жилого помещения общей площадью 45,9 кв.м по начальной цене 50 500 евро; квартирная собственность на улице Копли, 85-9 с реальной частью в виде жилого помещения площадью 53,2 кв.м и с начальной ценой 39 200 евро. Здание по улице Копли, 85 является памятником архитектуры.

Более подробную информацию можно получить на сайте www.tallinn.ee/kinnisvara.