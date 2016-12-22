«Роналду — непревзойденный гений мотивации. Его карьера — это путь одаренного физически спортсмена. Он — киборг. Португалец уникален своими физическими данными — быстр, силен. Он смог изменить себя — похудел, отдал свои мускулы ради скорости. Месси — кривоногий коротышка. Бог одарил аргентинца удивительным талантом», — цитирует Уткина «Спорт ФМ».
Уткин назвал Роналду «гением» и «киборгом», а Месси — «кривоногим коротышкой»2
22. Декабрь 2016 14:40
Sports.ee
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Известный комментатор Василий Уткин провел параллель между форвардом «Реала» Криштиану Роналду и нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.
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