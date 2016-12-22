Источник утверждает, что Месси может отправиться на заработки в Китай

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси может принять предложение китайского клуба в том случае, если испанский клуб не выполнит финансовые требования аргентинца, сообщается в Twitter испанской телепередачи Estudio Estadio.

Стал известен самый высокооплачиваемый футболист мира: Роналду и Месси негодуют

Нападающий «Бока Хуниорс» Карлос Тевес переходит в китайский «Шанхай Шеньхуа» и станет самым высокооплачиваемым футболистом мира. Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщает Daily Mail.

Видео: Месси в очередной раз доказал, что он с другой планеты

«Барселона» в сильнейшем составе дома успешно прооперировала наглый «Эспаньол». Вторая команда Каталонии перед матчем с «Барсой» не проигрывала 11 матчей подряд, но MSN (Месси, Суарес и Неймар - прим.) это совсем не волновало.

Китайский клуб заманивает Месси контрактом на 500 миллионов евро

Китайский "Хэбэй Форчун" готов предложить нападающему сборной Аргентины по футболу и испанской "Барселоны" Лионелю Месси пятилетний контракт с зарплатой 100 миллионов евро в год. При этом, по сведениям испанского издания АS, данная сумма будет формироваться уже после уплаты налогов.

Видео: российская художница нарисовала портрет Роналду грудью

Российская художница Ирина Романовская грудью нарисовала портрет нападающего мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, чтобы поздравить его с завоеванием «Золотого мяча». Об этом она сообщила в своем аккаунте в Instagram.

Фотоновость: смотрите, где Роналду хранит свой четвертый "Золотой мяч"

Криштиану Ронадлу в четвертый раз получил престижную спортивную награду "Золотой мяч", опередив Лионеля Месси.

Трогательное видео: афганский мальчик, которому Месси подарил свою футболку, встретился со своим кумиром

Маленький Муртаза Ахмади из Афганистана, который стал звездой интернета из-за самодельной майки футболиста клуба «Барселона» и сборной Аргентины Лионеля Месси, встретился со своим кумиром, пишет The Guardian.

СМИ узнали, какой футболист зарабатывает 577 000 евро в неделю

Зарплата форварда «Хэбэй Чайна Форчун» Эсекиэля Лавесси составляет 493 тысячи фунтов (577 тысяч евро) в неделю, а не 400 тысяч фунтов, утверждает Football Leaks.

Будущее Месси в «Барселоне» решится до конца года

Хорхе Месси, отец и агент нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, приехал в Испанию, чтобы провести переговоры с руководством каталонского клуба на предмет продления контракта своего сына, сообщает Onda Cero.