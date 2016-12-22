Государственный обвинитель просил приговорить подсудимую (сменившую имя на Александру Иванову) к пяти годам заключения и штрафу в размере 150 тысяч рублей (2,4 тысячи долларов), передает Би-би-си.

Как передает из зада суда корреспондент Русской службы Би-би-си, по словам судьи, свидетели показали, что Иванова придерживалась крайне радикальных взглядов на ислам и оправдывала ведение так называемой священной войны - джихада.

Согласно приговору, Караулова осознавала, что собирается принять участие в деятельности террористической организации, а после возвращения в Россию «оправдывала деятельность „Исламского государства“ и вынашивала планы повторного выезда в ИГ».

Тем самым, по мнению суда, она совершила преступление, которое квалифицируется в Уголовном кодексе как приготовление к участию в деятельности террористической организации.

Накануне Варвара Караулова, выступая с последним словом в суде, назвала свое поведение подростковым бунтом и попросила прощения у своих родных и у спецслужб.

Она также отметила, что не проходила никакой подготовки к вступлению в ряды ИГ.

При этом девушка признала, что у нее были романтические чувства к боевику «Исламского государства» по фамилии Саматов, но подчеркнула, что «любовь была больной и неадекватной».

По мнению гособвинения, Караулова сознательно хотела присоединиться к джихадистам ИГ, для чего «бросила семью и даже любимую собаку» и уехала в Турцию, чтобы затем перейти границу и оказаться в Сирии.

Адвокаты Илья Новиков, Гаджи Алиев и Сергей Бадамшин пытались убедить суд в полной невиновности их подзащитной.

Караулова не признает свою вину. Попытку сбежать в Сирию она объясняла тем, что влюбилась в одного из вербовщиков, с которым познакомилась в социальных сетях.

Варвара Караулова пропала в мае 2015 года. Вскоре выяснилось, что она тайно улетела в Турцию и была там задержана при попытке перехода через границу с Сирией. Из Турции она была депортирована на родину, где попала под наблюдение ФСБ.

В октябре Караулова была отчислена из МГУ имени Ломоносова.