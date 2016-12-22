Жители России считают Турцию опасной страной для поездок

76 % респондентов считают, что посещать страну сейчас в той или иной степени опасно. 17 % россиян заявили, что придерживаются нейтрального мнения по вопросу безопасности в Турции. Еще 7 % ответили, что эта страна абсолютно безопасна для поездок. В опросе приняли участие 1000 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет, проживающие в городах с населением свыше ста тысяч человек.

19 декабря в Анкаре во время открытия выставки «Россия глазами турок» был убит посол РФ в Турции Андрей Карлов. В него стрелял 22-летний полицейский Мевлют Алтынташ в знак протеста против действий России в Сирии. Убийца был ликвидирован службой безопасности, позднее правоохранительные органы задержали его родственников.