2016-ый был годом кубинских пляжей, которые буквально затопили вашу ленту в Instagram, а еще все ваши друзья, скорее всего, писали о своих нереальных путешествиях в исландскую Голубую лагуну. Каждый год возникает несколько популярных туристических направлений, о которых говорят все кому не лень. Но разве вам не хотелось бы узнать о каком-нибудь месте до того, как его заполонят толпы туристов, все станет дороже и, похоже, менее аутентично и "круто"?

Портал momondo.ru проанализировал данные из разных стран, чтобы выяснить, в какие места в последнее время ездит все больше туристов и которые, скорее всего, станут популярными туристическими направлениями в ближайшие годы. Согласно результатам последнего исследования Всемирной туристической организации, эти страны столкнулись с постоянным приростом въездного туризма после 2010 года.

Так что ловите момент, пока еще не все об этом прознали; momondo предлагает включить эти направления в свои отпускные планы на 2017 год.

Мьянма (Бирма)

Женщины сушат мелкую рыбешку, которую они выловили на отмелях в кристально-голубых водах Нгапали.

Туризм в Мьянме принялся малу-помалу расти с того момента, когда эта страна распахнула свои двери для туристов в 1992 году. Любознательные путешественники все прибывают и прибывают в эту немаленькую страну в Юго-Восточной Азии, которая между 2010 и 2015* годом столкнулась с увеличением притока въездного туризма на 500%.

Один из самых богатых в археологическом плане городов Азии, завораживающий своей красотой город Баган – место крупнейшей концентрации буддистских храмов и руин XI и XII веков. Другие следы истории Мьянмы можно обнаружить глубоко под землей в пещерах Пиндая. Это священное место, которому приезжают поклониться буддистские паломники: тысячи мерцающих скульптур Будды выстроились вдоль стен, занимая пространства от пола до самых сводов.

А еще в Мьянме найдется немало прекрасных пляжей, каждый из которых по-своему привлекателен. Благодаря бирюзовой воде и белому песку, пляж Нгапали, который, говорят, назвали так в честь Неаполя, стал первостатейным пляжным направлением. Южнее находится пляж Нгве-Саунг, который славится своей безмятежной атмосферой, – на берегу можно часто увидеть местных жителей с удочками.

Шри-Ланка

Буддистские монахи фотографируются перед храмом в Анурахапуре.

Многие путешественники, попадающие сюда, приходят к выводу, что земной рай находится как раз здесь: невероятно живописный Шри-Ланка покрыт буйными джунглями, высоченными горными хребтами и бескрайними равнинами. Этот остров в форме слезинки находится у самого берега соседней Индии.

Восстановленные останки Царства Анурадхапура, первого из известных королевств древней Шри-Ланки и одного из древнейших постоянно населенных городов мира, – один из наиболее почитаемых центров мирового буддизма.

И ладно бы только старинные храмы и дворцы, бурлящая энергией столица Шри-Ланки Коломбо – секретная горячая точка по части дизайнерского шопинга и походов по ночным клубам. На рынке Петах, местами чересчур хаотичного, можно купить все – от свежих фруктов и овощей до оптовых партий одежды. Альтернатива поспокойнее – единственный полномасштабный парк Коломбо, Вихарамахадеви. Это приятное местечко, чтобы прогуляться и получить свою ежедневную дозу природы.

Парагвай

Парагвай, стиснутый между Бразилией, Аргентиной и Боливией, – скрытая жемчужина, которую обычно оттеняет ее более популярная южноамериканская родня. Да, с пляжами и местами для серфинга там не ахти, но отсутствие выхода к морю с лихвой компенсируется стариной, пышной природой и уникальной культурной идентичностью.

Асунсьон, столица Парагвая, которую называют “матерью городов”, был одним из первых поселений, основанных европейскими конкистадорами. Город стал базой для будущих колониальных экспедиций по всей Южной Америке. В наши дни это центр современного искусства, где местные художники, творящие в рамках поп-арта и сюрреализма, представлены во всех городских музеях и галереях.

Замечательные – и попавшие в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО – иезуитские миссии Парагвая некогда были процветающими форпостами цивилизации, которые возводили, чтобы обратить туземных индейцев гуарани в христианскую веру. Эти руины признаны одними из самых впечатляющих в мире религиозных зданий. Там на удивление мало народу – даже при том, что въездной туризм в Парагвае вырос на 161% по сравнению с показателями пятилетней давности.

Таджикистан

Природу Таджикистана и тамошние умопомрачительные пейзажи лучше всего рассматривать, устроив пеший поход в горы.

Любители пеших прогулок и горных троп должны немедля отправляться в Таджикистан – мечту всякого любителя природы. Эта страна целиком покрыта горами, бирюзовыми озерами и затерявшимися во времени деревушками. После поxода на ледник Федченко, самый крупный в мире, попробуйте завести знакомство с местными жителями, остановившись на ночлег в традиционной киргизской юрте, где вас почти наверняка тепло приветят и угостят блюдами ни на что не похожей кухни – если, конечно, повезет.

Следы китайского, арабского и русского влияния можно углядеть повсюду. Хотя современная история республики Таджикистан насчитывает всего 23 года, тамошняя богатая история и культура оживают в средневековых мечетях, крепостях и зданиях советского периода. А еще в Таджикистане можно увидеть наскальные рисунки эпохи неолита, датированные примерно 6500 годом до нашей эры, которые, впрочем, едва ли можно найти без крайне полезного здесь проводника или водителя!

Япония

Традиционные японские кимоно бывают различных цветов и различного покроя, и их часто надевают в дни особых праздников.

Свойственное Японии смешение старинных святилищ и храмов с ультрасовременными технологиями и инновационной архитектурой, хочешь не хочешь, а заставляет восторгаться этой страной – как ее традициями, так и футуристичностью. Неудивительно, что рост въездного туризма по сравнению с 2010 годом составил 130% – ведь Япония это страна восхитительных противоречий, где можно как до одурения бегать среди безумных толп в токийском метро, так и предаться обретению абсолютного внутреннего покоя в садах Киото.

Путешествие в Японию нельзя назвать полностью состоявшимся, если вы не совершили поездку на сверхскоростном пассажирском экспрессе "шинкансен". Однако если вы стремитесь к тому, чтобы держаться подальше от крупных городов и исследовать менее туристическую сельскую местность, то наилучший вариант – это арендовать автомобиль. Отправляйтесь в путешествие по дороге Лапута – знаменитому маршруту, проложенному по южной части острова Кюсю: путь этот живописен и извилист.

Палау

К югу-западу от Филиппин расположено островное государство Палау, состоящее из сотен мелких островков, со всех сторон окруженных девственно-чистыми голубыми водами. Самая знаменитая достопримечательность Палау – архипелаг Скалистые острова, куда стоит поехать за дайвингом, снорклингом и каякингом мирового уровня.

Остров Эйл-Малк – один из крупнейших Скалистых островов. Здесь находится озеро Медуз, соленый водоем, который отделился от океана полоской суши несколько веков назад. Отважные пловцы могут углядеть тут мерцание какого-то нездешнего мира и поплавать с маской и трубкой в компании с мириадами полупрозрачных неядовитых медуз.

На главном острове Корор находится лагуна Млечный путь, где можно погрузиться в целебную и стопроцентно натуральную грязевую ванну. Утверждают, будто лечебные свойства грязи в состоянии омолодить кожу визуально лет на десять, так что неудивительно, что здесь вы можете увидеть, как купальщики обмазывают себя молочно-белой мягкой грязью с головы до ног.

Тайвань

Друзья болтают друг с другом за тарелкой супа прямо на улице: в Тайване отличная уличная еда.

Тайвань, с его эклектичной смесью китайского, западного и японских влияний – страна, полная приятных сюрпризов. Тайвань находится на западном краю Тихоокеанского огненного кольца, а его драматические ландшафты варьируются от величественных горных вершин и покатых склонов до равнин, без конца и без края и рассеянных вдоль берега островков.

Тайбэй, по мнению многих, крутейшая и наиболее недооцененная азиатская столица, бурлит энергией. От шумных караоке-баров и тематических ресторанов до ночных рынков, где имеется куча мелких лавок с безделушками и лотков со стрит-фудом. Там на каждом углу обнаруживается что-то новенькое. Бесподобная гастрономическая сцена Тайбэя вращается вокруг традиционной для Тайваня культуры закусок. Деликатесы вроде горячих булок с сырой свининой, хрустящей жареной курицы, свежайшего говяжьего бульона, острых блюд из мяса с овощами и пенистого чайного напитка с шариками из тапиоки – все это можно заказать и съесть за один присест, однако это не значит, что через пару секунд вам не захочется попробовать еще чего-нибудь.

Македония

Местные жители отдыхают – с музыкой и танцами у монастыря Святого Наума на Охридском озере.

Одно из самых больших царств в эпоху Александра Великого, республика Македония некогда была самым могущественным государством в мире. В 2014 столица Македонии Скопье подверглась полной реконструкции, которую окрестили “Скопье-2014”: чтобы придать современный акцент уникальной истории и культуре этой страны. Недавно построенные неоклассические здания и сотни статуй выросли по всему городу словно грибы после дождя, однако Старый базар по-прежнему остается одним из наиболее любимых мест города, куда приходят местные жители и туристы.

В летнюю пору македонцы отправляются в Охрид – безмятежный курортный городок, окруженный кольцом гор. Здесь повсюду мощеные улочки и на всех набережных – куча кафе. Озеро Охрид, помимо того, что это одно и старейших и наиболее глубоких озер во всей Европе, еще и “порт приписки” для нескольких впечатляющих монастырей и церквей, которые строились здесь еще с Византийской эры.

Еще один известный в основном самим македонцам здешний секрет – регион Демир-Капия, ворота в страну виноделов и сердце нескольких из 80 зарегистрированных в Македонии виноделен.

Румыния

Согласно легенде, мост Лжецов в Сибиу ходит ходуном, если кто-то из людей на нем скажет неправду.

Разнообразный ландшафт Румынии – от очаровательных деревушек и бурлящих городов до гористых местностей и залитых солнцем пляжей – найдет чем порадовать любого путешественника.

Неподалеку от Сибиу, одного из наиболее популярных у туристов городов Трансильвании, находится "Астра" – музей традиционной народной цивилизации. Это один из самых крупных в Европе музеев под открытым небом: посетители могут увидеть традиционные румынские дома и здания, чтобы хотя бы мельком ухватить прошлое Трансильвании. В Сибиу полным-полно музеев и энергичная ночная жизнь, а еще это идеальная отправная точка для однодневного путешествия в городок Алба-Юлия, где находится крупнейшая и наиболее впечатляющая крепость в Румынии.

Едва ли все путешественники знают о том, что в Румынии бьют термальные источники и процветают спа-курорты. Поблизости от венгерской границы в горах Бихор находится крупнейший курорт Румынии Баиле-Феликс, который работает круглый год. Целебные и богатые минералами воды изгоняют разного рода хвори. Здесь вы можете именно что окунуться в здоровый образ жизни.

Филиппины

Конные экипажи на пестрых колониальных улочках Вигана.

Целые километры поражающих воображение песчаных пляжей и относительно недорогие отели прямо у океана – это далеко не полное объяснение того, почему въездной туризм на Филиппины вырос почти на 50%. Люди приезжают сюда каждый год со всего мира.

Висячие гробы – лишь одна из многих загадочных достопримечательностей Сагады, города, располагающегося в почти девяти часах езды от Манилы в Филиппинских Кордильерах. Считается, что эти гробы, старые и новые, приковываются высоко в скалах для того, чтобы усопшие оказывались поближе к небесам. Ближе к земле, у пещеры Сумагуинг, вы увидите рисовые террасы Капай-ав – менее известную, но никак не менее красивую альтернативу знаменитым рисовым террасам Бангаан.

Один из нескольких сохранившихся памятников XVI века на Филиппинах – испанский колониальный город Виган с его живописными мощеными улочками и причудливо выглядящими конными экипажами. Порой даже трудно поверить, что это место из списка объектов Всемирного Наследия ЮНЕСКО некогда было важной факторией и форпостом испанского политического и религиозного могущества.

Черногория

Залитый солнцем пляж Пржно находится всего в 40 минутах езды на машине от Котора.

Маленькая балканская страна Черногория – с ее вздыбленными к небу горами, отвесными каньонами, девственно-чистыми пляжами и одними из немногих оставшихся на континенте джунглей – просто идеальна, с какой стороны на нее ни посмотри.

Однако подлинная жемчужина в этой короне – разумеется, Которский залив. Тамошний кобальтово-синий фьорд окружен крутыми горами и усеян очаровательными, будто сказочными, деревеньками. Любоваться на которские дома с терракотовыми крышами лучше всего сверху, с крепости Сан-Джованни, откуда красоты залива видны словно на ладони.