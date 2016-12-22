Губа не дура: женщины украли два пальто и сумочку на общую сумму 1590 евро

Кража произошла в столичном универмаге Kaubamaja – были украдены два пальто и сумочка. Ущерб составил 1590 евро.
Полиция задержала 39-летнюю и 21-летнюю женщину.
21 декабря в Таллинне произошла кража дорогой одежды и аксессуаров. Общая стоимость ущерба составило более полутора тысяч евро.
Кража произошла в столичном универмаге Kaubamaja – были украдены два пальто и сумочка. Ущерб составил 1590 евро.
Полиция задержала 39-летнюю и 21-летнюю женщину.
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