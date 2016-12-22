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Губа не дура: женщины украли два пальто и сумочку на общую сумму 1590 евро

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21 декабря в Таллинне произошла кража дорогой одежды и аксессуаров. Общая стоимость ущерба составило более полутора тысяч евро. 

Кража произошла в столичном универмаге Kaubamaja – были украдены два пальто и сумочка. Ущерб составил 1590 евро. 

Полиция задержала 39-летнюю и 21-летнюю женщину. 

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