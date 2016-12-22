Вопрос читателя: если я уйду в конце года с работы, то положена ли мне премия?

«Если я проработал в фирме целый год и в конце года меня уволят или я уйду по собственному желанию, то имею ли я право на премию, которая выдается обычно в конце каждого года?», - спрашивает читатель.

Отвечает Анни Райгна, руководитель консультационной службы Трудовой инспекции:

Если речь идет о дополнительной плате, которая выплачивается за выполнение трудовых обязательств и если она заслужена (т.е. заработана) работником, то уход с работы не должен быть основанием для того, чтобы ее не выплатить.

Что касается различных премий, которые платятся не за работу, а на основании ценностей, которые исповедует работодатель, то он может сам решать, назначать ли премию и на основе каких критериев. Поэтому, не исключено, что работник, который, например, уходит с работы перед Рождеством, останется без рождественской премии. Поэтому условия выплаты премии работнику должен объяснить работодатель.