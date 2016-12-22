Галерея: в церкви Олевисте состоялась рождественская служба для бедных и бездомных

Незадолго до полудня у дверей церкви образовалась длинная очередь, преимущественно из пожилых людей. К началу концерта в церковь пришло несколько сотен человек, и церковные скамьи были заполнены людьми.

66-летний Мати, вместе со своими друзьями разместившийся на задних рядах, пришел на мероприятие уже в третий раз. «Я каждый год его жду, - признал мужчина. – Дома у меня нет, Рождество провести негде, провожу его в церкви».

В ходе беседы он сообщает, что это рождественское мероприятие – единственное, что вообще все еще вызывает у него радость. Действительно больше ничего не радует? «Нет, - ответил он серьезно. – Когда достатка нет, сложно себя вытянуть из этого состояния, но к счастью я еще не достиг самого дна».

В молодости Мати работал строителем, а сейчас живет, где придется. Иногда он ночует в палатке в кустах в центре Таллинна, иногда у друзей. На свое жилье у него денег нет. «Пенсия – 300 евро в месяц, не хватает», - признает он. Деньги у него уходят, по его словам, преимущественно на еду и питье.

Когда-то у Мати была семья. «Да, в свое время жена и дочь ушли, квартиру отобрали. Я все еще женат, уже 15 лет мы не разводимся, но и не общается». Его жена живет в Йыхви, а разводиться он не собирается из-за дороговизны процесса. «Ну как я туда поеду, где я буду ночевать? Во сколько еще обойдется этот развод… Пусть так и останется».

Потом он стоял на учете в Кассе страхования от безработицы, а прошлым летом подрабатывал, подрезая кусты шиповника. «Получал копейки, но и это было подспорьем», - сказал он.

Когда в следующем году закончится ремонт социального дома в Пальясааре, вероятнее всего он отправится туда. «Но на самом деле нет смысла загадывать наперед. Не знаю, где я буду завтра», - сказал он.

Вместе с добровольцами, на мероприятии помогали и молодые солдаты сил обороны. Пришедшим на службу предлагали квас и бутерброды, в подарок давали конфеты.