Вот это поворот: оборона футбольного ЦСКА является одной из самых надежных в Европе

Армейцы занимают шестое место c показателем 0,65 гола за игру. Лидером европейских чемпионатов стал португальский "Порту", который в среднем пропускает 0,47 гола за матч. Могут хвалиться своей обороной также португальская "Бенфика" (0,53), немецкая "Бавария" (0,56), донецкий "Шахтер" (0,61) и английский "Челси" (0,65).

Другой российский клуб, "Локомотив", вошел в шестерку команд с наибольшим процентом сыгранных матчей вничью. "Железнодорожники" свели 47 процентов матчей к ничейному результату, лидером по этому показателю является немецкий "Хоффенхайм" - 63 процента.

Кроме того, немецкий клуб наряду с испанским "Реалом" единственные в Европе команды, еще ни разу не проигравшие в разных турнирах в нынешнем сезоне.

Напомним, что ЦСКА после 17 туров с 32 очками занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России, а "Локомотив" (23) располагается на десятой позиции.