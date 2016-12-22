Читайте о лучших направлениях для медицинского туризма в 2017 году

Желаете отправиться на отдых за границу и одновременно поправить здоровье? Тогда медицинский туризм – это то, что вам нужно! Лучшие специалисты, современные методики лечения, комфортные клиники и индивидуальный подход к клиенту помогут не только избавиться от недугов, но, возможно, еще и сэкономить, пишет momondo.ru.

Это невероятно, но по соотношению цена/качество зарубежная медицина иногда оказывается намного выгоднее. А сбереженные средства так приятно будет потратить на отдых, который станет заключительным аккордом в вашем целительном путешествии.

Медицинский туризм в Израиле

Искупайтесь в невероятно полезном для тела Мертвом море

Израиль – вот первое направление, о котором мы вспоминаем, задумываясь про лечение за рубежом. Основным козырем этой страны является использование самых передовых технологий, многие из которых были созданы здесь же, на Святой земле. Важная черта израильской медицины – это тесное сотрудничество научно-исследовательских центров с клиниками, где последние достижения в диагностике и лечении моментально применяются на практике.

Однако Израиль славится не только светлыми головами, но и уникальными природными богатствами, самое главное из них – Мертвое море. Минералы, содержащиеся в его воде, буквально способны творить чудеса, вылечивая множество кожных недугов, заболевания суставов и позвоночника, а целебный соленый воздух способствует избавлению от проблем органов дыхания.

Специализация в следующих сферах:

онкология;

дерматология;

бесплодие и искусственное оплодотворение;

кардиология;

пластическая хирургия;

ортопедия и протезирование суставов;

неврология.

Дороговизна лечения: 5/5

Язык общения с клиентом: почти всегда русский, в крайних случаях – английский

Куда поехать на лечение? Основные центры медицинского туризма сосредоточены в районе Тель-Авива, в Хайфе и на Мертвом море.

Медицинский туризм в Германии

Берлин можно считать регионом здоровья Германии

Германия также не отстает в вопросе медицинского туризма. Главное преимущество этой страны – мощнейшая техническая база, позволяющая диагностировать и лечить заболевания с применением самой инновационной аппаратуры и даже робототехники! Картину дополняют высококлассные специалисты и национальная педантичность, с которой они выполняют свою работу. Кроме того, немецкие клиники тесно сотрудничают друг с другом, поэтому, даже проходя лечение в одной из них, можно получить консультацию авторитетного врача из другого учреждения.

Помимо лечения, в Германии популярна программа быстрого комплексного обследования «Basic Check-up», позволяющая за день полностью изучить состояние вашего здоровья. Обычно эту опцию выбирают родственники, сопровождающие туриста, дабы не терять время в процессе лечения главного клиента, или сам пациент, чтобы одним махом узнать о существовании всех «вредных зайцев» в своем организме.

Специализация в следующих сферах:

кардиология;

онкология;

офтальмология;

неврология;

бесплодие;

ортопедия;

урология.

Дороговизна лечения: 5/5

Язык общения с клиентом: в большинстве случаев русский, есть также англоязычные специалисты

Куда поехать на лечение? Медицинский туризм распространен во всех регионах Германии, но основными центрами его сосредоточения являются Берлин, Мюнхен и Франкфурт, в меньшей степени – Гамбург, Нюрнберг и Дортмунд.

Медицинский туризм в Австрии

Баден порадует вас новейшими технологиями, высоким уровнем сервиса и медицины

Клиники Австрии по всем параметрам не уступают своим немецким коллегам, однако своеобразные природные особенности страны подняли ее на вершину мировых рейтингов в категории «оздоровительный туризм». Курортная медицина здесь основывается на многочисленных минеральных источниках и лечебных грязях. Сюда стоит добавить целебный горный воздух и мягкий климат - и получим настоящий оздоровительный коктейль, а уж местные специалисты найдут ему правильное применение! Стоит отметить, что в Австрии не только развито курортное лечение, но и отлично налажена работа реабилитационных центров, которые окончательно помогут вам встать на ноги.

Специализация в следующих сферах:

ортопедия;

травматология;

неврология;

кардиология;

гастроэнтерология;

дерматология;

гинекология.

Дороговизна лечения: 5/5

Язык общения с клиентом: английский

Куда поехать на лечение? Основные оздоровительные курорты страны – Баден, Бад-Ишль, Бад-Тацмандорф, Бад-Лойперсдорф, Бад-Хофгаштайн и Гайнберг.

Медицинский туризм в Финляндии

Медицинское обслуживание в Хельсинки считается чуть ли не лучшим в Европе

Главное преимущество Финляндии – ее географическое положение. Добраться до этой страны очень просто.

Здесь очень много врачей высочайшей квалификации.

Специализация в следующих сферах:

кардиология;

ортопедия;

неврология;

онкология;

гинекология;

искусственное оплодотворение;

пластическая хирургия.

Дороговизна лечения: 4/5

Язык общения с клиентом: обычно русский, в редких случаях может быть английский

Куда поехать на лечение? Основное скопление медицинских центров можно найти в Хельсинки, Турку и Тампере, однако популярностью также пользуются клиники Куопио и Савонлинны.

Медицинский туризм в Латвии

В свободное время вы можете насладиться свежим воздухом гуляя по улицам Юрмалы

Латвия – еще один наш ближайший сосед, предлагающий широкие возможности медицинского туризма. Главное преимущество латвийской медицины перед ее более именитыми коллегами заключается в отличном соотношении цены и качества, какое редко можно встретить в европейских странах. Сюда уже давно пришли высокие технологии, а латвийские врачи проходят стажировки по всему миру, но при этом уровень цен в сфере медицины по-прежнему остается доступным. Да и побочные расходы на пребывание в стране (такие как отель, питание, транспорт и прочее) не попытаются опустошить ваш кошелек.

Специализация в следующих сферах:

офтальмология;

флебология;

пластическая хирургия;

ортопедия;

стоматология.

Дороговизна лечения: 3/5

Язык общения с клиентом: русский

Куда поехать на лечение? Все главные клиники страны находятся в ее столице, городе Рига.

Медицинский туризм в Южной Корее

Сеул становиться все более популярным направлением у медицинских туристов

Южная Корея – один из самых серьезных соперников Европы в сфере медицинского туризма. По уровню цен эта страна почти всегда выигрывает у западных коллег, однако на качестве это никак не отражается. Квалифицированные южнокорейские врачи строят свою работу на основе самых передовых технологий, которые постоянно дополняются новыми сведениями, ведь исследования проходят практически у них под боком. Но лечение здесь не обходится и без азиатской изюминки: местные специалисты уже давно успешно сочетают восточную медицину с традиционной, правда, последней всегда отводится главенствующая роль!

Специализация в следующих сферах:

ортопедия;

онкология;

бесплодие;

стоматология;

пластическая хирургия.

Дороговизна лечения: 3/5

Язык общения с клиентом: русский и английский

Куда поехать на лечение? Лучшие клиники расположены в Сеуле и Инчхоне, есть также хорошие медицинские центры в городах Коянг и Сувон.

Медицинский туризм в Китае

Кроме оздоровительного туризма в Дальяне можно насладиться свежим морским воздухом

В противовес южнокорейским коллегам, вектор оздоровительного туризма в Китае смещен в сторону восточной медицины. Это учение основывается на древних познаниях о человеческом теле, но в то же время имеет богатый практический опыт и использует научное мышление. К восточным методикам в Китае относятся со всей серьезностью и приравнивают их к традиционной медицине.

Основные методы восточной медицины – акупунктура и различные массажи, а вместо лекарств применяют целебные травяные сборы и отвары. Другое популярное направление оздоровительного туризма Китая – это санатории с минеральными источниками и лечебными грязями, где также успешно борются со множеством недугов.

Специализация в следующих сферах:

ортопедия;

дерматология;

неврология;

гастроэнтерология;

урология;

гинекология;

кардиология;

пульмонология;

косметология;

снижение веса.

Дороговизна лечения: 2/5

Язык общения с клиентом: русский и английский

Куда поехать на лечение? Лучшие медицинские центры сосредоточены в городе Далянь, можно также рассмотреть клиники в Пекине и Харбине; а за санаторным лечением стоит отправиться в Удаляньчи, Аньшань и на остров Хайнань, где также расположены лучшие пляжные курорты Китая.

Медицинский туризм в Индии

Лечебные методы аюрведы позволяют расслабиться даже вечно усталым людям

Самое популярное направление оздоровительного туризма в Индии – аюрведа, которая здесь официально признана традиционной системой медицины. Это еще одно древнейшее учение о жизни и здоровье человека, которое во главу угла ставит его эмоциональное равновесие и духовную целостность. Однако аюрведа исцеляет не только душу, но и тело. Главные методики, применяемые в этом направлении нетрадиционной медицины, – физиотерапия, лечебные диеты и водные процедуры, а все лекарственные препараты производятся из растительных, животных и минеральных компонентов. И, конечно, аюрведа неотделима от занятий йогой, которую можно считать индийским вариантом лечебной физкультуры.

Специализация в следующих сферах:

кардиология;

гастроэнтерология;

эндокринология;

неврология;

бесплодие;

ортопедия;

пульмонология;

гинекология;

снижение веса.

Дороговизна лечения: 2/5

Язык общения с клиентом: английский

Куда поехать на лечение? Родиной и центром аюрведы считается индийский штат Керала со столицей в городе Тривандрум; кстати, здесь можно совместить лечение с пляжным отдыхом.