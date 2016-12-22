Президент ФИФА ответил на важный вопрос относительно ЧМ-2018 в России

«Вопрос допинга на чемпионатах мира контролируется на сто процентов. Вся антидопинговая программа на мировых первенствах в ЮАР и Бразилии контролировалась ФИФА, и в России будет так же. Тестирование будет проводиться в лабораториях, имеющих аккредитации WADA. Это будет «чистый» чемпионат мира», — передает слова спортивного чиновника Marca.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону.