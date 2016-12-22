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Вопрос читателя: почему в школах закрыли стоматологические кабинеты?1

Rus.Postimees.ee
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В редакцию портала Rus.Postimees обратился читатель Валерий, который интересуется, почему было принято решение о закрытии стоматологических кабинетов в ряде таллиннских школ, в том числе и в той школе, где учится ребенок нашего читателя.

«Почему-то с этого учебного года в школе больше не работает стоматологический кабинет. Раньше было очень удобно – врачи работали прямо в школе, ребенка не нужно было водить в стоматологическую поликлинику, - рассказывает он. – Летом сообщили, что больше лечить детям зубы в школе не будут, но почему, толком не объяснили».

В Эстонии практика оказания стоматологических услуг в школах существовала еще с советских времен, однако из года в год школьных стоматологических кабинетов становилось все меньше. Если в 2002 году в школах Таллинна было 17 таких кабинетов, то к 2016 году осталось всего шесть. Все они находились в ведении  Таллиннской стоматологической поликлиники (AS Tallinna Hambapolikliinik), и все они были закрыты этим летом. Мы обратились к руководству поликлиники с просьбой рассказать, почему было принято решение о закрытии зубоврачебных кабинетов в ряде столичных школ.

Член правления AS Tallinna Hambapolikliinik Анне Мянник подтвердила, что действительно, такая услуга до недавнего времени в школах оказывалась, но по ряду причин было принято решение о закрытии кабинетов.

«До этого лета в нескольких школах еще работали кабинеты, но аппаратура в них уже амортизировалась (возраст зуботехнической бормашины – 14 лет), хоть и поддерживалась в техническом порядке, а помещения, в которых оказывались услуги, не соответствовали современным требованиям», - рассказала Мянни.

По ее словам, в действующих законах и постановлениях указаны конкретные требования к кабинетам, в которых оказывают подобные услуги – минимальный размер кабинета, его оснащение. «Соблюдать эти условия в школах больше не представлялось возможным. Все оборудование, которое сейчас должно быть под рукой у врача, в маленькие школьные кабинеты просто не помещается. У врачей отсутствовала возможность сделать элементарный рентгеновский снимок», - сказала Мянни. По ее словам, вопрос здесь не только в размере помещения, но и в сложностях в обеспечении условий необходимой гигиены. «Для этого нужен целый ряд действий по дезинфекции и стерилизации, которые невозможно проводить в том же помещении, в котором находится зуботехническая бормашина и некоторое другое оборудование», - объясняет Мянни.

Есть также и финансовая сторона вопроса. «Содержание стоматологических кабинетов – весьма дорогостоящая деятельность, которую  Таллиннская стоматологическая поликлиника годами осуществляла на средства из собственного бюджета. Мы не можем позволить себе покупать новые и очень дорогие бормашины и прочую технику для кабинетов, которые не соответствуют заявленным требованиям и в которых работают врачи с малой загруженностью», - сказала член правления поликлиники.

По ее словам, родители в школах отказались от того, чтобы их детям в этих кабинетах лечили зубы, врачи проводили только профилактику. Есть также и проблема с врачами-стоматологами – многие из тех, кто работал в школе, уже достигли пенсионного возраста, а молодые стоматологи отказываются работать только с детьми.

«Очень многие таллиннские стоматологические кабинеты и поликлиники оказывают услуги детям на основе договора с Больничной кассой – у людей есть большой выбор, куда пойти с ребенком», - подчеркнула Мянни. По ее мнению, зубы ребенку, как и всем пациентам, нужно лечить в очень хороших условиях, чтобы в будущем не возникло страха перед стоматологами, и чтобы были возможности для оказания квалифицированных стоматологических услуг.

Таким образом, содержать кабинеты в столичных школах больше не представляется целесообразным. Директор Ляэнемереской гимназии Сергей Гаранжа сказал, что в их школе расстроены принятым решением о закрытии зубоврачебных кабинетов. «Это очень помогало родителям не отрывать детей от учебы, - сказал он. - Я лично разговаривал с представителями власти, но, увы, поделать ничего было нельзя. Оборудование устарело, кабинеты не соответствуют требованиям современности, нагрузка у врачей стала меньше. Конечно, этот кабинет очень выручал школу, детей и родителей, но теперь это все стало историей».

Врач, работавший в одной из школ, подтвердила, что нагрузка действительно стала меньше, но это связано с тем, что врач, который «ведет» одного пациента годами, уже справился с его основными проблемами, и теперь спокойно может заниматься профилактикой. По словам врача, не пожелавшего раскрывать своего имени, работы в школе хватало, и решение руководства больницы стало неприятным сюрпризом.

Того же мнения придерживается и директор гимназии Кристийне Тийна Палл. «Все время моей работы, а это 15 лет, в нашей школе был зубоврачебный кабинет. Все ученики, за исключением тех, чьи родители отказывались от подобных услуг, проходили осмотр». По ее словам, все были очень довольны тем, что в школе есть стоматологический кабинет, потому что при его наличии на осмотр к врачу попадали и те дети, которых родители к зубному врачу не водили. «Однако решение было принято, и поделать больше ничего нельзя. Очень жаль, что не нашлось ресурсов для продолжения деятельности кабинетов», - сказала Палл. 

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