Издание пишет, что компания обнаружила вариант вредоносного ПО на устройствах наведения артиллерийской техники с операционной системой Android, принадлежащих украинским военным, сообщает Газета.ru.

Специалисты компании утверждают, что за попыткой взлома стоит хакерская группа Fancy Bear, которую также обвиняли в атаке на базу данных Демократической партии США в ходе предвыборной кампании.

Отмечается, что в CrowdStrike, нанятой комитетом демократов для расследования атак, «с самого начала были наполовину уверены, что одной из двух хакерских группировок, взломавших серверы штаба демократов, на самом деле были хакеры, связанные с одной из российских спецслужб».

Появление большего количества доказательств, указывающих на факт российского вмешательства в выборы США, приходит на фоне того, что избранный президент США Дональд Трамп продолжает называть это предположение «смехотворным», отмечает издание.