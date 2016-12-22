Кучма подарил Лукашенко сбоник трудов Макиавелли, а Лукашенко ему петуха

Белорусский лидер вручил второму президенту Украины символ 2017 года — плюшевого петуха. Леонид Кучма презентовал сборник трудов итальянского мыслителя Никколо Макиавелли, сообщает Газета.ru.

Лукашенко и Кучма обсудили текущее состояние и перспективы развития белорусско-украинских отношений, работу на минской площадке трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

«Для меня всегда большая честь пообщаться. А потом тоже, чтобы люди знали, что жизнь продолжается», — сказал Кучма.

На это глава белорусского государства заявил: «Да, и что мы остались друзьями».