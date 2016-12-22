В январе минимальная заработная плата увеличится до 1000 евро, а средняя зарплата составит, по меньшей мере, 1200 евро. В сентябре минимальная зарплата увеличится до 1050 евро, средняя – до 1260 евро. Увеличится зарплата как учителей общеобразовательных школ, так и педагогов учреждений профессионального образования.

«Если мы хотим приближаться к цели реалистичными темпами, то мы не можем ждать 2018 года для того, чтобы значительно поднять зарплаты. Увеличение в два этапа позволит уже в начале следующего года поднять зарплату учителям по сравнению с уровнем этого года почти на 10 процентов. Зарплаты педагогов должны расти значительно быстрее, чем средние зарплаты в стране, потому что мотивированный учитель, чей труд хорошо оплачивается, это основа хорошего школьного образования», - сказала министр Майлис Репс.

Целью правительства является также и увеличение зарплат воспитателей детских садов. «Ключевое звено качественного дошкольного образования – педагог детского сада, чья зарплата должна расти быстрее. Для этого в ближайшее время мы выработаем принципы дополнительного финансирования самоуправлений и детских садов», - добавила министр Репс.