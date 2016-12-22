8-летнего мальчика сбила машина

ДТП произошло примерно в 16.30 на бульваре Сыпрузе, сообщили в полиции. По предварительным данным, 8-летнего мальчика сбил легковой автомобиль Nissan, за рулем которого находился 54-летний мужчина.

«По предварительным данным, мальчик не обратил внимание на приближающийся автомобиль и выбежал на проезжую часть», - сказала пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк. «Из-за короткой дистанции, к осжалению, водителю не удалось своевременно затормозить и избежать наезда», - сказала она.

Вирк добавила, что мальчик получил тяжелые травмы и его оставили в больнице на лечение. Полиция подтвердила, что водитель был трезв и имел водительские права.

Полиция просит всех родителей напоминать своим детям, как безопасно переходить дорогу. «Три важнейших слова, которым нужно научить детей – «остановись, посмотри, убедись», и только после того, когда ребенок убедится, что опасности нет, он может выйти на дорогу», - сказала Вирк.