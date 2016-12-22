Министерство планирует ввести для грузовиков плату за проезд по дорогам

Согласно этому плану, с 2018 года хотят собирать плату за проезд с грузовых автомобилей, масса которых превышает 12 тонн, сообщает портал Rus.err.ee.

Плата за проезд планируется взиматься при движении по всей сети автомобильных дорог общего пользования. В настоящее время в Эстонии действует годовой сбор на грузовой автотранспорт.

По мнению авторов плана, плату за проезд по дорогам можно было бы брать и с иностранных грузовых машин, которые сейчас не платят в Эстонии годовой сбор на тяжелые грузовики.