«Самому не верилось, что ситуация настолько плоха, но на деле оказалось, что дорога непригодна для движения автобусов», - признал старший логист Центра общественного транспорта Пярнумаа Аво Раху.

Раху добавил, что как заказчик, Центр не имеет права требовать от автобусных фирм, чтобы они ездили по очень плохим дорогам. Автобусы выбиваются из графика и опаздывают на 15-20 минут. Раху отправил письмо с описанием ситуации руководству отдела обслуживания Департамента шоссейных дорог, и сейчас Центр общественного транспорта Пярнумаа организовал временный объезд, но в таком случае пять придорожных остановок оказываются вне маршрута.

«Я живу здесь уже 50 лет и дороги никогда не были в настолько плохом состоянии. Пару недель назад сюда привезли песок или гравий, и сейчас дорога превратилась в жидкую грязь. Для того, чтобы добраться домой нужно делать крюк длиной в несколько километров», - сказал хозяин хутора Тиксу Вяйно.