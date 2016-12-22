Главу государства возмутило предложение аль-Хуссейна начать расследование в отношении Дутерте по факту убийств продавцов наркотиков.

Филиппинский лидер в ходе своего телеобращения заявил, что «этот парень либо шутит, либо сошел с ума».

«Вы, должностные лица ООН, сидите на своих задницах, а мы платим вам ваши зарплаты. Ты, идиот, не говори мне, что делать. Кто дал тебе такое право?» — возмутился политик.

Ранее аль-Хуссейн заявил о необходимости начать расследования по делу об убийствах в Давао, мэром которого Дутерте был с 1988 по 2016 год, а также в связи с убийствами, произошедшими в стране с момента прихода Дутерте к власти.