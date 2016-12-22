Эти три знака зодиака неожиданно разбогатеют в 2017 году

Суд оставил в силе решение Совета по конкуренции, который в октябре 2014 года оштрафовал "Газпром" на 35,651 млн евро.

После решения Совета по конкуренции "Газпром" пытался доказать в суде, что антимонопольный орган неверно истолковал условия договора и предоставленного ему в 2004 году разрешения приобрести часть акций газовой компании Lietuvos dujos.

Вильнюсский окружной административный суд в ноябре прошлого года отклонил жалобу "Газпрома" по поводу назначенного ему штрафа. Как утверждает суд первой инстанции, условия подписанной в 2004 году сделки о покупке 34% акций Lietuvos dujos устанавливало для "Газпрома" обязательство не создавать литовским потребителям препятствия в плане приобретения газа у других поставщиков. Отказ "Газпрома" вести переговоры с Lietuvos energija, по мнению суда, противоречил этому обязательству и создал условия для сохранения монопольного положения российской компании.

В начале 2012 года Lietuvos energija нашла возможность закупки топлива на более выгодных условиях в Западной Европе и обратилась к предприятию "Газпром экспорт" с просьбой разрешить произвести обмен: часть газа, который "Газпром экспорт" поставлял в Польшу через Белоруссию, была бы направлена в Литву, а Lietuvos energija компенсировала бы газпромовский газ в Польше приобретенным ею в Европе, передав российскому концерну. Не позволив литовской компании покупать газ у других поставщиков, "Газпром" создал ей препятствия и нарушил условия договора, посчитали Совет по конкуренции и суд Вильнюса.