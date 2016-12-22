Институт развития здоровья: в Пыхья-Таллинне останется возможность обменять шприцы

По сообщению TAI, по адресу Палдиское шоссе, 36a продолжит деятельность OU Tervisekeskus Elulootus, предлагающая замещающее лечение от опиоидной зависимости. С 1 января при поддержке TAI фирма увеличит количество пациентов до 170 человек. По тому же адресу фирма предлагает наркозависимым услуги консультации специалистов. Принадлежащая тем же владельцам НКО AIDS-i Tugikeskus огранизует в этих помещениях группы поддержки для зависимых и их близких.

TAI заявил, что НКО AIDS-i Tugikeskus продолжит также оказание услуги обмена шприцев. До открытия нового стационарного центра, на которое потребуется около двух месяцев, НКО будет в преимущественно работать на улицах то есть обмен шприцев будет вестись на улице. По сообщению института, новое помещение для пункта обмена шприцев в Пыхья-Таллинне найдено. Помещения следует привести в порядок, нужно проинформировать партнеров и сообщество, после этого можно будет говорить о точном адресе.