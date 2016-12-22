Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что испытывает гордость за разумную реакцию населения страны на теракт в Берлине.

"В течение последних нескольких дней я была очень горда тем, насколько благоразумно большое число людей отреагировали на эту ситуацию", - цитирует слова Меркель немецкая газета Das Bild.

В свою очередь глава МВД Германии Томас де Мезьер и министр юстиции ФРГ Хайко Маас высоко оценили работу следователей, назвав ее "высокопрофессиональной".

Де Мезьер пояснил, что помимо найденных отпечатков пальцев 24-летнего тунисца Аниса Амри в грузовике, на котором был совершен теракт, "есть другие дополнительные доказательства, указывающие на то, что с высокой долей вероятности совершил этот теракт тунисец".

Как сообщалось, 12 человек погибли и около 50 пострадали в результате наезда грузовика на посетителей рождественской ярмарки на берлинской площади Брайтшайдплатц вечером в понедельник.