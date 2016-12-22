Пятница, 23. Декабрь 2016 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Эстонский консул встретится с осужденными в Индии судовыми охранниками

BNS
BNS
/
/
:

Консул Эстонии в пятницу вновь встретится с осужденными в Индии судовыми охранниками.

«Консул или посол встречались с судовыми охранниками с начала инцидента более 20 раз. Консул вновь встретится с ними 23 декабря», - сказал BNS в четверг пресс-секретарь МИД Стен Юур.

Мадурайское отделение Верховного суда индийского штата Тамил-Наду завершило слушания по апелляции судовых охранников, обе стороны представили свои аргументы. Сейчас ожидается решение судьи, но срок его оглашения неизвестен.

Полиция южноиндийского штата Тамил-Наду 18 октября 2013 года арестовала в территориальных водах Индии 35 членов команды судовой охраны, находившихся на борту судна Seaman Guard Ohio американской фирмы Advanfort. В числе арестованных были 14 граждан Эстонии. В декабре того же года всей команде судебные власти Индии предъявили задержанным обвинение в нелегальной перевозке топлива, нелегальной перевозке оружия и нелегальном входе в территориальные воды Индии.

Верховный суд Индии вернул прошедшее несколько судебных инстанций дело на низшую судебную инстанцию, в суд Тутикорина, который 11 января 2016 года приговорил обвиняемых к пяти годам лишения свободы.

В конце января судовые охранники решили обжаловать приговор и ходатайствовать об освобождении под залог. Суд 29 февраля отклонил ходатайство об освобождении под залог, но решил продолжить рассмотрение жалобы. Заседания по жалобе начались в октябре и продолжились в ноябре.

По словам пресс-секретаря МИД, Эстония при каждой возможности поднимала тему судовых охранников в общении с представителями правительства Индии и требовала продолжения судопроизводства без дальнейших задержек.

«Например, этим летом глава МИД провела два телефонных разговора с главой МИД Индии, разные министры иностранных дел восемь раз обращались к Индии письменно. Кроме того, все высокопоставленные представители Эстонии на встречах с индийской стороной на любом уровне поднимали эту тему. Например, прошлый премьер-министр на встрече с вице-президентом Индии в июле, а в августе — вице-канцлер МИД Аннели Колк, посетившая Индию с представителями МИД и МВД», - сказал Юур.

«Эта тема поднималась также в ходе политических консультаций, прошедших летом этого года в Таллинне между МИД, а новый посол Эстонии Рихо Круув поднимал ее во время вручения своих верительных грамот и в ходе ряда дальнейших встреч в Нью-Дели и штате Тамил-Наду. В сентябре министр ИТ и юстиции Индии Прасади посетил Эстонию, тогда тема обсуждалась на встречах с министром юстиции и президентом», - добавил пресс-секретарь.

По его словам, посольство и МИД общаются с близкими задержанных и при необходимости объясняют поступившую из Индии информацию и дальнейшие шаги.

«Кроме того, министерство и посольство оказывают помощь в делопроизводстве — денежными переводами, передачей писем, лекарств и прочего в больницу. Консул оказывает помощь с решением бытовых проблем в тюрьме. С января этого года не выдавались новые кредиты», - заявил Юур.

По состоянию на начало декабря прошлого года Эстония выделила задержанным в Индии судовым охранникам денежную помощь без залога в размере более 100 000 евро. Эти деньги были использованы для оплаты проживания, медицинской помощи и судебных издержек 14 эстонских судовых охранников. Кроме того, министерство заплатило около 5500 евро представлявшему охранников летом в Верховном суде Индии адвокату. В январе этого года посольство также заплатило адвокату судовых охранников более 49 000 рупий (667 евро) штрафа, который был частью назначенного им по приговору суда наказания.

15 ноября этого года Эстония и Индия заключили соглашение об обмене осужденными, в соответствии с которым осужденные в другой стране граждане Индии или Эстонии смогут нести назначенное им наказание на родине. Соглашение нельзя применить до тех пор, пока не вступит в силу приговор судовым охранникам — это значит, что они должны отказаться от обжалования приговора.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАиндияохранники
limon.ee
Коммерческий текст
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
00:49
Могут возникнуть непредвиденные обстоятельства: гороскоп на 23 декабря
22:00
На Штромке построят 14-этажку. Соседи против, но… (1)
21:48
Фото: в Раквере сгорел автомобиль
21:36
Картина дня: новый скандал вокруг Talleke ja Pullike, ДТП с известной мотогонщицей и смерть эстонца в Таиланде
21:18
При помощи лазеек в законах Google сэкономила на налогах 3,6 млрд долларов
21:01
Сирийские войска официально объявили о взятии Алеппо (6)
20:47
Пенсионеры в Москве запасаются валокордином из-за возможного ограничения продаж (7)
20:32
Эстонский консул встретится с осужденными в Индии судовыми охранниками
20:19
Трамп заявил о необходимости наращивать ядерный потенциал США (13)
20:04
Магазины Marks & Spencer скорее всего проработают в Таллинне еще несколько месяцев
19:52
Меркель о реакции людей на теракт в Берлине: я горжусь Германией (5)
19:37
Вопрос читателя: почему в школах закрыли стоматологические кабинеты? (1)
19:21
Институт развития здоровья: в Пыхья-Таллинне останется возможность обменять шприцы
19:05
Языковая инспекция будет пристальнее следить за фирмами, обучающими взрослых эстонскому языку
18:54
Пять правил гигиены мужчин, решивших ходить без нижнего белья
18:52
В США в лесу нашли брошенный 40 лет назад автомобиль Aston Martin за 500 000 долларов (1)
18:45
Скончался внук Сталина (33)
18:43
"Газпром" выплатит Литве штраф в размере 36 млн евро (1)
18:38
Президент Филиппин назвал «идиотом» верховного комиссара ООН по правам человека (1)
18:37
Галерея: из-за ремонта дорогу развезло так, что в Рождество не будут ходить автобусы (4)
Все новости
LimonЦеликом
Эти три знака зодиака неожиданно разбогатеют в 2017 году

Эти три знака зодиака неожиданно разбогатеют в 2017 году

Могут возникнуть непредвиденные обстоятельства: гороскоп на 23 декабря

Могут возникнуть непредвиденные обстоятельства: гороскоп на 23 декабря

Сергей Бодров-старший раскрыл тайну смерти своего сына

Сергей Бодров-старший раскрыл тайну смерти своего сына

22. дек
Пять правил гигиены мужчин, решивших ходить без нижнего белья
22. дек
Крик женской души: парню, который использовал меня ради секса
22. дек
«Отец был прикован наручниками к кровати, а на матери был сексуальный новогодний наряд»: воспоминания детства, которые остались на всю жизнь
22. дек
Ученые советуют защищаться от депрессий мастурбацией
KrasotkaЦеликом
Между нами, девочками: десять очень сексуальных советов

Между нами, девочками: десять очень сексуальных советов

Изобретены шорты для защиты от сексуального насилия

Изобретены шорты для защиты от сексуального насилия

Секс по дружбе: 10 важных правил

Секс по дружбе: 10 важных правил

22. дек
Как уменьшить боли при месячных
22. дек
Стало известно, как рост мужчины влияет на активность в постели
22. дек
Китаянки тратят на пластику больше всех женщин в мире
22. дек
Трансгендер из Канады сделал видеорепортаж о том, как из мужчины стал женщиной
СпортЦеликом
Эстонскую спортсменку Грете Шадейко и ее бойфренда обокрали в США

Эстонскую спортсменку Грете Шадейко и ее бойфренда обокрали в США (1)

Cмотрите матч в записи:

Cмотрите матч в записи: "Пярну" обыграл "Маарду" (1)

В Кремле осудили нападение на дочь Емельяненко, но призвали избегать ассоциаций

В Кремле осудили нападение на дочь Емельяненко, но призвали избегать ассоциаций

12. окт
В Москве избили дочь Федора Емельяненко после его ссоры с Кадыровым (11)
ВпрокЦеликом
Магазины Marks & Spencer скорее всего проработают в Таллинне еще несколько месяцев

Магазины Marks & Spencer скорее всего проработают в Таллинне еще несколько месяцев

Вопрос читателя: должны ли продавцы указывать цены с налогами?

Вопрос читателя: должны ли продавцы указывать цены с налогами?

Правительство запретит бесплатные большие пакеты

Правительство запретит бесплатные большие пакеты (1)

22. дек
Не только на море, но и на суше: Tallink откроет в Старом городе ресторан тайской кухни
Погода
На Эстонию надвигается штормовой ветер

На Эстонию надвигается штормовой ветер

Сегодня в Эстонии будет по-весеннему тепло

Сегодня в Эстонии будет по-весеннему тепло

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Фото: в Раквере сгорел автомобиль

Фото: в Раквере сгорел автомобиль

8-летнего мальчика сбила машина

8-летнего мальчика сбила машина

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (7)

Таллинн
На Штромке построят 14-этажку. Соседи против, но…

На Штромке построят 14-этажку. Соседи против, но… (1)

Институт развития здоровья: в Пыхья-Таллинне останется возможность обменять шприцы

Институт развития здоровья: в Пыхья-Таллинне останется возможность обменять шприцы

Культура
Работникам культуры повысят зарплаты

Работникам культуры повысят зарплаты

Как не искавший славы парень из Эстонии стал суперзвездой СССР

Как не искавший славы парень из Эстонии стал суперзвездой СССР

Самые читаемые
Эти три знака зодиака неожиданно разбогатеют в 2017 году
На Штромке построят 14-этажку. Соседи против, но…(1)
В Лимпопо три брата-импотента погибли во время ритуального изнасилования крокодилицы(7)
Вокруг Talleke ja Pullike разгорается новый скандал: настоящие ли «Земляне» выступят там в новогоднюю ночь?(3)
Виновницей аварии с четырьмя пострадавшими оказалась известная мотогонщица(3)
Топ комментариев
Убийство российского посла в Анкаре. Главное(65)
Скончался внук Сталина(33)
«28 панфиловцев»: между былью и былиной(33)
США расширили антироссийские санкции, добавив в черный список "личного повара" Путина(27)
Хельме: русские так и не поняли, чего эстонцы от них хотят(25)
Bалюта
USD
0,957 EUR
GBP
1,181 EUR
SEK
0,104 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 22.12.2016
Все валюты
Архив
студия rus.postimees.ee
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees