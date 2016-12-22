При помощи лазеек в законах Google сэкономила на налогах 3,6 млрд долларов

Чтобы сэкономить на налогах, Google в очередной раз воспользовалась схемой под названием "Двойной ирландский и голландский сэндвич" ("Double Irish" и "Dutch sandwich"), которая практикуется компанией с 2004 года. В рамках этой схемы Google аккумулировала международную выручку от рекламного бизнеса на счетах ирландской "дочки" Google Ireland Limited, пользуясь тем, что в Ирландии установлены низкие налоговые ставки. Еще одной компанией, на счетах которой изначально аккумулировались средства, была сингапурская "дочка" Google.

Затем средства со счетов этих компаний на общую сумму в 15,5 млрд долларов были переведены на счета голландской компании Google Netherlands Holdings BV, в которой официально не работает ни один сотрудник, а уже оттуда деньги отправились на счета компании Google Ireland Holdings Unlimited, расположенной на Бермудах, где корпоративный налог на доходы отсутствует вовсе. В результате применения этой схемы Google в 2015 году смогла снизить ставку налога за пределами США до 6,4%. При этом сумма, отправленная на Бермуды, выросла на 40% по сравнению с 2014 годом.

Bloomberg отмечает, что в 2015 году власти Ирландии закрыли используемую Google лазейку, однако компании, прибегавшие к ней ранее, получили право использовать схему вплоть до 2020 года.