Приметы: какие подарки нельзя дарить ни в коем случае

Пятница, 23. Декабрь 2016 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Приметы: какие подарки нельзя дарить ни в коем случае1

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

Огромное количество популярных сегодня подарков, таких как часы, кошельки, складные ножи и многое другое, согласно народной мудрости, лучше было бы не дарить, потому что они могут повлечь за собой неприятности.

Вещи, которые, согласно приметам, нельзя дарить:

Часы — считается, что такой подарок может означать, что ваше время заканчивается. Влюбленные расстанутся, дружба закончится.

Обувь — получатель такого подарка уйдет из вашей жизни

Пустой кошелек — такой подарок принесет в дом бедность. Если вы все же решили подарить кошелек, нужно положить в него немного денег.

Носовой платок — получателя ожидают слезы.

Цепочка на шею — влюбленные не должны дарить друг другу такой подарок, если они не собираются расставаться.

Искусственные цветы / цветы в горшке — тот, кто получит такой подарок, может умереть.

Галстук -  мужчина, получивший такой подарок, подумает, что вы хотите его охомутать.

Зеркало — считается, что такой подарок принесет несчастье.

Перчатки — к неудаче или болезни.

Кактус — считается, что кактус дарят человеку, которого ненавидят. Поэтому даже если вы дарите кактус от чистого сердца, это может вызвать обиду, так как человек подумает, что вы его ненавидите.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАновый годподарокприметырождество
limon.ee
limon.ee
Коммерческий текст
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
11:08
Умерла главный редактор итальянского Vogue
11:08
Из магазина в Силламяэ украли алкоголь на 1500 евро
11:01
Россия на фоне допингового скандала добровольно отказалась от проведения Кубка мира по биатлону в Тюмени (1)
10:56
Что о вас говорит ваша внешность: восемь удивительных фактов
10:36
Прямая трансляция: в Москве проходит большая пресс-конференция Путина (1)
10:31
Эксперты по ядерному разоружению - Трампу: Какого черта?! (1)
10:27
Вот это новости! Сергей Лазарев рассекретил маленького сына
10:20
Родители Варвары Карауловой жалеют, что обратились к ФСБ (2)
10:14
Подруга раскрыла трагедию Натальи Крачковской
09:57
Отправившийся в коплиский бордель сотрудник посольства РФ не был аккредитован (4)
09:46
Победителя шоу «Голос. Дети» признали мировой сенсацией года (видео)
09:39
Главный аудитор НАТО покончил жизнь самоубийством (1)
09:31
Фото: Надежда Бабкина изуродовала лицо уколами красоты
09:23
Как выбрать подарок на Новый год по знаку зодиака
08:57
Внука Сталина нашли мертвым в Москве (2)
08:36
Ласнамяэ встретит новый год 10-минутным фейерверком (1)
08:16
Видео: регистратор такси случайно снял наезд грузовика на толпу в Берлине (1)
07:51
Боевики ИГ опубликовали видео сожжения заживо двух турецких военных
07:30
Приметы: какие подарки нельзя дарить ни в коем случае (1)
07:24
В Австралии предотвращены теракты на Рождество, 7 человек задержаны
Все новости
LimonЦеликом
Подруга раскрыла трагедию Натальи Крачковской

Подруга раскрыла трагедию Натальи Крачковской

Что о вас говорит ваша внешность: восемь удивительных фактов

Что о вас говорит ваша внешность: восемь удивительных фактов

Победителя шоу «Голос. Дети» признали мировой сенсацией года (видео)

Победителя шоу «Голос. Дети» признали мировой сенсацией года (видео)

10:27
Вот это новости! Сергей Лазарев рассекретил маленького сына
09:31
Фото: Надежда Бабкина изуродовала лицо уколами красоты
09:23
Как выбрать подарок на Новый год по знаку зодиака
00:49
Могут возникнуть непредвиденные обстоятельства: гороскоп на 23 декабря
KrasotkaЦеликом
Между нами, девочками: десять очень сексуальных советов

Между нами, девочками: десять очень сексуальных советов

Изобретены шорты для защиты от сексуального насилия

Изобретены шорты для защиты от сексуального насилия

Секс по дружбе: 10 важных правил

Секс по дружбе: 10 важных правил

11:08
Умерла главный редактор итальянского Vogue
22. дек
Как уменьшить боли при месячных
22. дек
Стало известно, как рост мужчины влияет на активность в постели
22. дек
Китаянки тратят на пластику больше всех женщин в мире
СпортЦеликом
Эстонскую спортсменку Грете Шадейко и ее бойфренда обокрали в США

Эстонскую спортсменку Грете Шадейко и ее бойфренда обокрали в США (1)

Cмотрите матч в записи:

Cмотрите матч в записи: "Пярну" обыграл "Маарду" (1)

В Кремле осудили нападение на дочь Емельяненко, но призвали избегать ассоциаций

В Кремле осудили нападение на дочь Емельяненко, но призвали избегать ассоциаций

12. окт
В Москве избили дочь Федора Емельяненко после его ссоры с Кадыровым (11)
ВпрокЦеликом
Приметы: какие подарки нельзя дарить ни в коем случае

Приметы: какие подарки нельзя дарить ни в коем случае (1)

Магазины Marks & Spencer скорее всего проработают в Таллинне еще несколько месяцев

Магазины Marks & Spencer скорее всего проработают в Таллинне еще несколько месяцев

Вопрос читателя: должны ли продавцы указывать цены с налогами?

Вопрос читателя: должны ли продавцы указывать цены с налогами?

22. дек
Правительство запретит бесплатные большие пакеты (1)
Погода
На Эстонию надвигается штормовой ветер

На Эстонию надвигается штормовой ветер

Сегодня в Эстонии будет по-весеннему тепло

Сегодня в Эстонии будет по-весеннему тепло

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Из магазина в Силламяэ украли алкоголь на 1500 евро

Из магазина в Силламяэ украли алкоголь на 1500 евро

Отправившийся в коплиский бордель сотрудник посольства РФ не был аккредитован

Отправившийся в коплиский бордель сотрудник посольства РФ не был аккредитован (4)

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (7)

Таллинн
Ласнамяэ встретит новый год 10-минутным фейерверком

Ласнамяэ встретит новый год 10-минутным фейерверком (1)

На Штромке построят 14-этажку. Соседи против, но…

На Штромке построят 14-этажку. Соседи против, но… (3)

Культура
Работникам культуры повысят зарплаты

Работникам культуры повысят зарплаты

Как не искавший славы парень из Эстонии стал суперзвездой СССР

Как не искавший славы парень из Эстонии стал суперзвездой СССР

Самые читаемые
Видео: регистратор такси случайно снял наезд грузовика на толпу в Берлине(1)
Отправившийся в коплиский бордель сотрудник посольства РФ не был аккредитован(4)
Победителя шоу «Голос. Дети» признали мировой сенсацией года (видео)
Приметы: какие подарки нельзя дарить ни в коем случае(1)
Главный аудитор НАТО покончил жизнь самоубийством(1)
Топ комментариев
Убийство российского посла в Анкаре. Главное(65)
Скончался внук Сталина(33)
«28 панфиловцев»: между былью и былиной(33)
США расширили антироссийские санкции, добавив в черный список "личного повара" Путина(27)
Хельме: русские так и не поняли, чего эстонцы от них хотят(25)
Bалюта
USD
0,957 EUR
GBP
1,181 EUR
SEK
0,104 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 22.12.2016
Все валюты
Архив
студия rus.postimees.ee
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees