Приметы: какие подарки нельзя дарить ни в коем случае

Вещи, которые, согласно приметам, нельзя дарить:

Часы — считается, что такой подарок может означать, что ваше время заканчивается. Влюбленные расстанутся, дружба закончится.

Обувь — получатель такого подарка уйдет из вашей жизни

Пустой кошелек — такой подарок принесет в дом бедность. Если вы все же решили подарить кошелек, нужно положить в него немного денег.

Носовой платок — получателя ожидают слезы.

Цепочка на шею — влюбленные не должны дарить друг другу такой подарок, если они не собираются расставаться.

Искусственные цветы / цветы в горшке — тот, кто получит такой подарок, может умереть.

Галстук - мужчина, получивший такой подарок, подумает, что вы хотите его охомутать.

Зеркало — считается, что такой подарок принесет несчастье.

Перчатки — к неудаче или болезни.

Кактус — считается, что кактус дарят человеку, которого ненавидят. Поэтому даже если вы дарите кактус от чистого сердца, это может вызвать обиду, так как человек подумает, что вы его ненавидите.