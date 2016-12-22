В Австралии предотвращены теракты на Рождество, 7 человек задержаны

Австралийская полиция в ночь на пятницу объявила о предотвращении готовившихся на рождественской неделе терактов: в Мельбурне, втором по величине городе страны, планировались атаки в нескольких общественных местах с использованием взрывных устройств, а также огнестрельного и холодного оружия. В ходе рейдов были задержаны семь человек, сообщает ABC News.

Скоординированная полицейская антитеррористическая операция прошла в четырех различных районах на севере Мельбурна, сообщил шеф полиции штата Виктория Грэм Эштон. Задержаны были семь человек, которые, как полагают правоохранители, радикализировались под влиянием пропагандистской работы "Исламского государства".

"Мы полагаем, что их намерением было осуществление того, что мы называем многоплановой террористической атакой, возможно, в день Рождества", - сообщил Эштон. В числе предполагаемых целей - площадь Федерейшн Сквер, собор Святого Павла и вокзал Мельбурна Флиндерс-Стрит.

Пятерых задержанных арестовали. Комиссар Эштон сообщил, что четверо - уроженцы Австралии в возрасте от 20 до 25 лет. Еще один - гражданин Австралии, приехавший в страну из Египта. Газета Herald Sun сообщает, что четверо задержанных уроженцев Австралии - молодые люди с "ливанскими корнями".

Эштон подчеркнул, что в результате активного расследования, занявшего около двух недель, и полицейских рейдов опасность совершения терактов устранена.

Премьер штата Виктория Дэниел Эндрюс в своем комментарии указал, что планировавшаяся атака - это "акт зла", а не "акт веры". По его данным, в рейдах приняли участие около 400 сотрудников полиции и антитеррористических подразделений: "Я хочу поблагодарить всех и каждого. Всех, кто напряженно работает каждый час каждого дня и пристально наблюдает за подозреваемыми".