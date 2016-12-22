Австралийская полиция в ночь на пятницу объявила о предотвращении готовившихся на рождественской неделе терактов: в Мельбурне, втором по величине городе страны, планировались атаки в нескольких общественных местах с использованием взрывных устройств, а также огнестрельного и холодного оружия. В ходе рейдов были задержаны семь человек, сообщает Newsru.com со ссылкой на ABC News.

Немецкая полиция задержала братьев, планировавших взорвать торговый центр

Полиция Германии арестовала двоих мужчин в городе Дуйсбург по подозрению в планировании теракта.

Меркель о реакции людей на теракт в Берлине: я горжусь Германией

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что испытывает гордость за разумную реакцию населения страны на теракт в Берлине, сообщает "Интерфакс".

Террорист из Берлина снял себя на видео

В социальной сети Facebook опубликован ролик, на котором - предположительно - запечатлен Анис Амри, главный подозреваемый по делу о теракте в Берлине. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Daily Express.

В деле о нападении в Берлине новый подозреваемый

У следствия по делу о нападении в Берлине появился новый подозреваемый. Как сообщает портал Spiegel Online, полиция ищет выходца из Туниса, который оставил удостоверение личности под пассажирским сиденьем врезавшегося в толпу грузовика.

Новые подробности теракта в Берлине: польский шофер грузовика был убит с особой жестокостью

Спустя сутки после теракта на рождественской ярмарке в Берлине, унесшего жизни 12 человек, появляются новые подробности о случившемся. Большинство касаются нападения на шофера и захвата злоумышленником или несколькими преступниками польского грузовика, ставшего орудием убийства, пишет Deutsche Welle.

Исламское Государство взяло на себя ответственность за теракт в Берлине

Экстремистская организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на посетителей рождественской ярмарки в Берлине, совершенное 19 декабря и признанное властями Германии терактом.

Вокруг рождественских ярмарок в Германии устанавливают бетонные заграждения

Глава МВД Германии Томас де Мезьер после теракта в Берлине отдал распоряжение установить бетонные блоки вокруг рождественских ярмарок в стране, передает "Интерфакс".

Видео: реконструкция траектории движения грузовика, въехавшего в толпу на рождественском рынке в Берлине

На видео реконструкции показано, как двигался грузовик, который вечером 19 декабря въехал в толпу на рождественской ярмарке в Берлине. В результате погибли по меньшей мере двенадцать человек, 48 человек пострадали, ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство".

Новые реалии Рождества: мир готовится к терактам во время праздников

Жители Европы, США и России не первый год опасаются терактов на Рождество. И последние события подтвердили, что 2016 год не будет исключением, пишет NEWSru.