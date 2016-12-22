Теракт попал в объектив видеорегистратора такси, ожидавшего клиентов близ площади Брайтшайдплац.
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На кадрах, полученных Reuters, видно, как в толпу мчится машина-убийца, затем люди бросаются врассыпную.
Полиция нашла в грузовике отпечатки пальцев 24-летнего тунисца Аниса Амри. Предполагается, что до совершения атаки подозреваемый убил водителя грузовика, поляка Лукаша Урбана, труп которого нашли в кабине.
Подозреваемый в совершении теракта в Берлине Анис Амри / Reuters/Scanpix
Власти Германии объявили Амри в розыск по всей Европе, за информацию о нем назначена награда в 100 000 евро. Полиция предупреждает, что разыскиваемый может быть вооружен и опасен.